रायबरेली में 620 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मिला स्मार्ट फोन, मंत्री मनोज पांडेय ने 251 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बांटे नियुक्ति पत्र
मंत्री ने कहा, आंगनबाड़ी केवल बच्चों के पोषण और शिक्षा का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह समाज के भविष्य को मजबूत बनाने की आधारशिला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 9:10 PM IST
रायबरेली : ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 251 नव चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र और 620 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन वितरित किए गए. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. ब्लॉक प्रमुख जगतपुर दल बहादुर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अंजूलता भी उपस्थित रहीं.
कार्यक्रम में विकास खंड डलमऊ, दीनशाहगौरा, ऊंचाहार, जगतपुर और रोहनियां की आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं कार्यकत्रियों को लाभान्वित किया गया. डलमऊ से 103, दीनशाहगौरा से 25, ऊंचाहार से 73, जगतपुर से 18 और रोहनियां से 32 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. विकास खंड डलमऊ की 196, दीनशाहगौरा 106, ऊंचाहार 147, जगतपुर 100 एवं रोहनियां से 71 कुल 620 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन दिया गया.
मंत्री मनोज पांडेय ने कहा, यह आयोजन केवल नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और डिजिटल सुशासन की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने नव नियुक्त सहायिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने जा रही हैं.
आंगनबाड़ी केन्द्र केवल बच्चों के पोषण और शिक्षा का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह समाज के भविष्य को मजबूत बनाने की आधारशिला है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण तथा बच्चों के प्रारंभिक विकास में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री राष्ट्र के लिए नव सृजन व नव निर्माण का कार्य कर रही है, बच्चों व महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में सेतु का कार्य कर रही है. बच्चों एवं माताओं का बेहतर स्वास्थ्य ही एक मजबूत और विकसित समाज की नींव है.
मंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु अनेक जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने का उद्देश्य यह है कि वे अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुगम तरीके से संचालित कर सकें.
उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन वितरण से विभागीय योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, लाभार्थियों का डेटा संकलन, पोषण ट्रैकिंग तथा शासन स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान में तेजी आएगी. डिजिटल तकनीक के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंच सकेगा.
मंत्री ने नव नियुक्त सहायिकाओं से अपेक्षा की कि वे पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता एवं समर्पण भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करें और शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं. मंत्री ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी अपने कार्यों के माध्यम से समाज एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी.
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