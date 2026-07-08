ETV Bharat / state

"कलयुग के मारीचों को देखकर सतयुग के मारीच भी शर्मा जाएं", राम मंदिर चंदा चोरी पर मंत्री मनोज पांडेय का विपक्ष पर तीखा हमला

रायबरेली: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विपक्ष के बयानों पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने विपक्ष के पुराने कार्यों को याद दिलाते हुए साफ कहा है कि ऐसे लोगों को भगवान राम के मंदिर का नाम लेना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पाप है.

राम मंदिर चंदा चोरी बयान पर कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय का विपक्ष पर तीखा हमला (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, रायबरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने राम मंदिर चंदा मामले में विपक्षियों के बयान पर दो टूक जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी लोगों की बातों का हम जवाब नहीं देना चाहते, जिन लोगों ने कभी भगवान राम के अस्तित्व को नहीं माना, जिन लोगों ने कभी सनातन को नही माना और धार्मिक संस्थाओं का विरोध किया. जिन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, मां सीता के बारे में अपशब्द बोला, गंगा मैया को गंदा नाला कहा, भगवान श्रीराम की उत्पत्ति पर सवाल उठाया, लखनऊ की गलियों में रामचरितमानस जलाया हो. ऐसे लोगों को भगवान राम के मंदिर का नाम लेना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पाप है.

मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने यह भी कहा कि जो लोग आज नौटंकी कर रहे हैं उनके पहले के बयान और आज के बयान को देख लीजिए. आज के बयान सुनकर सतयुग के मारीच इन कलयुग के मारीच को देखकर शर्माकर भाग जाते. उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले में एसआईटी जांच शुरू है, उससे दूध का दूध पानी का पानी होगा, राज्य सरकार के बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, जो निर्धारित समय मुख्यमंत्री ने दिया है था, उससे पहले आज लोग जेल में हैं. मंत्री ने कहा कि जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, धार्मिक आस्था और धार्मिक स्थल पर इस प्रकार कृत करेगा उस पर कार्रवाई होगी. वह लोग बाज आएं जो हमारी धार्मिक आस्था को योजनाबाद तरीके से खराब करने में लगे हैं.

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी से प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है. इसी को लेकर रायबरेली के गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज रतापुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय शामिल हुए थे.