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मंत्री मंजू बाघमार बोलीं- भजनलाल सरकार ने ढाई साल में जो विकास किया, वो कांग्रेस 5 साल में भी नहीं कर पाई

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली प्रदेश भाजपा सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में इतने विकास कार्य कर दिए हैं, जितने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पांच साल में भी नहीं कर पाई. उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों के साथ-साथ आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. हाल ही में आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों को लाभकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है और अब फॉलोअप शिविर भी लगाए जा रहे हैं.

डीडवाना-कुचामन: परबतसर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार की ओर से सड़क विकास को लेकर बड़ी सौगात मिली है. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने आज जिले के दौरे के दौरान मीठड़ी में 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अटल प्रगति पथ का शिलान्यास किया. वहीं, बिदियाद ग्राम पंचायत में समान लागत से निर्मित अटल प्रगति पथ का लोकार्पण भी किया गया. इस अवसर पर परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे.

डीडवाना-कुचामन जिले के लिए इस वर्ष बजट में कई अटल प्रगति पथ स्वीकृत किए गए थे. मीठड़ी के शिलान्यास और बिदियाद के लोकार्पण के साथ जिले में सड़क विकास संबंधी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति का आगाज हो गया है. विधायक रामनिवास गावड़िया ने क्षेत्र की वर्षों पुरानी सड़क मांग पूरी होने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि अटल प्रगति पथ के निर्माण से क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी. विधायक ने राज्य मंत्री से बजट घोषणाओं के अलावा क्षेत्र की अन्य जरूरी सड़कों का भी शीघ्र निर्माण करवाने की मांग की.

पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय जिले में न तो सड़कों का समुचित विकास हुआ और न ही सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो पाया. उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर रही है तथा पूर्व सरकार के समय क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

मंत्री डॉ. मंजू बाघमार का स्वागत (ETV Bharat Deedwana)

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अटल प्रगति पथ के शिलान्यास समारोह में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के एक ही मंच पर मौजूद रहने के दौरान दोनों दलों के समर्थकों के बीच नारेबाजी और राजनीतिक बयानबाजी का दौर चला. दोनों दलों के नेताओं के पहुंचने के बाद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की. कार्यक्रम के दौरान मीठड़ी के उपसरपंच वीरेंद्र सिंह को मंच पर बैठाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और भाजपा समर्थकों ने इसका विरोध जताया, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसके बाद पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित किया.

अपने संबोधन में परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने आयोजन स्थल पर पुलिस व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में लोगों से ज्यादा पुलिस बल दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को नहीं रोका जाना चाहिए और अधिकारियों को जनता का सम्मान करना चाहिए. विधायक ने राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार का स्वागत करते हुए क्षेत्र की अन्य जरूरतमंद सड़कों के लिए भी अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने की मांग रखी.