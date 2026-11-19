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IITF 2026 में मनाया गया 'दिल्ली दिवस', मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कारोबारियों के लिए किया बड़ा ऐलान

IITF में मनाया गया दिल्ली दिवस ( ETV Bharat )

​नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में गुरुवार को आम जनता के लिए गेट खुलते ही जबरदस्त भीड़ उमड़ी. ITPO ऑफिशियल्स के मुताबिक पहले ही दिन 50 हजार से ज्यादा विजिटर्स मेला घूमने पहुंचे. वहीं, मेले में हर दिन किसी एक राज्य की संस्कृति को समर्पित इस मेले में 19 नवंबर को 'दिल्ली दिवस' मनाया गया. इस मौके पर राजधानी के लोक नृत्य और पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिली. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दिल्ली के पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कारोबारियों के लिए बड़े ऐलान किए.

कारोबारियों को मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन