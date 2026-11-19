IITF 2026 में मनाया गया 'दिल्ली दिवस', मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कारोबारियों के लिए किया बड़ा ऐलान
IITF दिल्ली दिवस में मंत्री सिरसा ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को कूड़े के पहाड़ सिर्फ फोटो में दिखेंगे. उन्होंने अन्य उपल्धियां भी गिनाईं.
Published : November 19, 2026 at 10:27 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में गुरुवार को आम जनता के लिए गेट खुलते ही जबरदस्त भीड़ उमड़ी. ITPO ऑफिशियल्स के मुताबिक पहले ही दिन 50 हजार से ज्यादा विजिटर्स मेला घूमने पहुंचे. वहीं, मेले में हर दिन किसी एक राज्य की संस्कृति को समर्पित इस मेले में 19 नवंबर को 'दिल्ली दिवस' मनाया गया. इस मौके पर राजधानी के लोक नृत्य और पारंपरिक संस्कृति की झलक देखने को मिली. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दिल्ली के पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कारोबारियों के लिए बड़े ऐलान किए.
कारोबारियों को मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन
व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत देते हुए मंत्री ने कहा कि अब दिल्ली के कारोबारियों को अपना काम बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने पर किसी तरह की प्रॉपर्टी या कोलैटरल गिरवी रखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, "10 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए आपको कोई गारंटी नहीं देनी होगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद आपकी गारंटी बनेंगी." उन्होंने उद्योगपतियों से इस योजना का फायदा उठाकर अपने कारोबार को कई गुना आगे बढ़ाने और केंद्र सरकार द्वारा यूरोप व अन्य देशों के साथ किए जा रहे व्यापार समझौतों का लाभ लेने का भी आग्रह किया. कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों के साथ डीएसआईडीसी (DSIIDC) के एमडी संजय जी, एएमसी शरण साहब और बड़ी संख्या में दिल्ली के नागरिक मौजूद रहे.
11 साल में सबसे साफ रही 2026 की हवा
मंत्री सिरसा ने दावा किया कि साल 2026 दिल्ली की हवा के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में सबसे कम एक्यूआई (AQI) और सबसे साफ अक्टूबर का महीना इसी साल दर्ज हुआ है. इस साल एक भी सीवियर प्रदूषण वाला दिन नहीं आया और औसत प्रदूषण में करीब 20 फीसदी की कमी आई है. उन्होंने वादा किया कि सरकार 2027 में अपना ही यह रिकॉर्ड तोड़ेगी. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने, बाहर कूड़ा न फेंकने और गाड़ियों का पीयूसीसी (PUCC) समय पर कराने की अपील की, क्योंकि बिना जनभागीदारी के हवा साफ नहीं हो सकती.
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Attended the Delhi Day celebrations at the India International Trade Fair, Pragati Maidan. MLA Dr. @DrGoyalAnil Ji also joined the celebrations. An evening celebrating Delhi’s cultural heritage, entrepreneurial spirit and aspirations for a vibrant future. https://t.co/hCraI50uPr— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) November 19, 2026
'डायनासोर की तरह फोटो में दिखेंगे कूड़े के पहाड़'
लोगों से संबोधित करते हुए मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण और सफाई के मोर्चे पर सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. उन्होंने दावा किया कि पहले लोग हंसते थे जब हम कहते थे कि आने वाली पीढ़ी को कूड़े के पहाड़ सिर्फ फोटो में दिखेंगे, लेकिन आज हमने 60 फीसदी कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए हैं. 220 एकड़ में से 100 एकड़ जमीन खाली कराकर वहां पेड़-पौधे लगा दिए गए हैं. अगले 2 साल में दिल्ली से कूड़े के पहाड़ पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि रेखा गुप्ता सरकार ने महज दो साल में यमुना नदी को भी 60 फीसदी तक साफ करने का कीर्तिमान बनाया है.
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