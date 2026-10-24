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दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन प्लान तैयार, साउथ-वेस्ट और वेस्ट दिल्ली के हॉटस्पॉट्स की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ( X Handle )

नई दिल्ली: दिल्ली में गहराते वायु प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में साउथ-वेस्ट और वेस्ट दिल्ली जिलों की समीक्षा बैठक की. बैठक में दोनों जिलों के विधायकों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, मेट्रो, रेलवे और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण फैलाने वाले हॉटस्पॉट्स की पहचान कर समयबद्ध सीमा के भीतर सख्त कार्रवाई की जाए.

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य रूप से ट्रैफिक जाम, सड़कों से उठने वाली धूल, अवैध अतिक्रमण, निर्माण गतिविधियों और कचरा व बायोमास जलाने की घटनाओं पर चिंता जताई गई. मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर जिले की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के स्रोतों को खत्म किया जा सके.