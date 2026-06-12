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बिहार में शराबबंदी पर बड़ा फैसला, अब सीधे शराब कंपनी के मालिक की फंसेगी गर्दन

दरभंगा: बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री मदन सहनी शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए शराबबंदी कानून को और सख्त करने का ऐलान किया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में शराबबंदी कानून को खत्म करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है.

बिहार में और सख्त होंगे शराबबंदी कानून: मदन सहनी ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी कानून को और कड़ा बनाया जा रहा है. वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि बीते दिनों पटना में शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें शराबबंदी को लेकर सख्त हिदायत दी गई है.

शराबबंदी कानून को लेकर मंत्री का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

5 चेक पोस्ट पर पैनी नजर: मदन सहनी ने कहा कि बैठक में रेलवे, एयरपोर्ट, सीमा सुरक्षा के अधिकारी आए हुये थे. हमारे जो पांच चेक पोस्ट हैं, वहां हमलोग सख्ती बरतने जा रहे हैं. बाहर से जितने विदेशी शराब आते हैं, उसपर नकेल कसने जा रहे हैं.

"सभी जगह पर नए सिरे से छापेमारी की व्यवस्था करेंगे. बड़े स्कैनर का भी इंतजाम किया जा रहा है. कोई भी विदेशी शराब लेकर उससे गुजरेगा तो दिखाई देगा, ताकि हम उसपर तुरंत कार्रवाई कर सके."- मदन सहनी, मद्य निषेध मंत्री, बिहार सरकार