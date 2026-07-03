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'भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी SDPO की पोस्टिंग नहीं होना चाहिए थी..' मद्य निषेध मंत्री ने जतायी आपत्ति

भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा के तबादले पर बिहार के मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने गहरी नाराजगी जताई है.

Bharat Tiwari Encounter Accused SDPO Rajesh Sharma
भरत तिवारी और एसपीडीओ राजेश शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 3, 2026 at 11:37 AM IST

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दरभंगा: भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नामजद एसपीडीओ राजेश शर्मा का बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में तबादला कर दिया गया है. इस फैसले पर विभागीय मंत्री मदन सहनी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह पूरे बिहार ही नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा और संवेदनाओं से जुड़ा गंभीर मामला है.

जांच के दौरान तैनाती पर उठे सवाल: विभागीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब किसी अधिकारी पर इतना बड़ा आरोप हो और न्यायिक आयोग की निष्पक्ष जांच चल रही हो, तब उसकी इस विभाग में पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी. हालांकि तबादला सरकार का विशेषाधिकार है, लेकिन इस विवादित फैसले से आम जनता में आश्चर्य और भारी असंतोष देखना स्वाभाविक है.

राजनीतिक चश्मे से न देखने की अपील: मंत्री मदन सहनी ने कहा कि वे इस एनकाउंटर के फर्जी होने पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे मामले की जांच आयोग कर रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी. यह केवल पक्ष-विपक्ष का मुद्दा नहीं है, बल्कि इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं.

शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर मंत्री का बड़ा बयान: मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के मंत्री ने इस संवेदनशील प्रशासनिक फेरबदल पर खुलकर अपनी बात रखी है. उनके अनुसार इस तरह की बड़ी घटनाओं के आरोपियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से बचना चाहिए था.

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग मंत्री मदन सहनी (ETV Bharat)

"ये निर्णय तो शीर्ष नेता को लेना है, लेकिन इतना बड़ी घटना हुई है. पूरे देश के लोग इस घटना से आहत हैं. तो ऐसे मामले में ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना के आरोपी अधिकारी की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी." - मदन सहनी, मंत्री, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग

क्या है मामला?: भोजपुर पुलिस द्वारा किए गए इस एनकाउंटर के बाद घायल भरत तिवारी की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई संदिग्ध वीडियो सामने आए, जिससे पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे. इसके बाद सरकार ने जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश राम को हटाकर कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था.

क्यों हुआ विवाद?: भोजपुर के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी सामाजिक मुद्दों और बाढ़ पीड़ितों के हक के लिए आवाज उठाते थे. घटना से ठीक पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे हथियार के साथ पुलिस के सामने खड़े होकर भ्रष्टाचार पर तीखे सवाल कर रहे थे. इस घटनाक्रम के तुरंत बाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था.

परिजनों के आरोप और पोस्टमार्टम रिपोर्ट: मृतक के परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें पांच गोलियां लगने की पुष्टि हुई थी. इस घटना के विरोध में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने पुलिस की बर्बरता पर सवाल खड़े किए थे.

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