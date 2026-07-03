ETV Bharat / state

'भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी SDPO की पोस्टिंग नहीं होना चाहिए थी..' मद्य निषेध मंत्री ने जतायी आपत्ति

भरत तिवारी और एसपीडीओ राजेश शर्मा ( ETV Bharat )