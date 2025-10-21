ETV Bharat / state

'खाओ मेरी कसम...' मंत्री ने युवाओं से क्यों कही ये बात? दिवाली की बधाई देने गए थे

मंत्री मदन दिलावर ने लोगों को दिवाली की बधाई दी. साथ ही स्कूलों का औचक निरीक्षण भी किया.

लोगों से मिले मदन दिलावर
लोगों से मिले मदन दिलावर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 3:15 PM IST

कोटा : प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को कोटा शहर के हरिओम नगर में लोगों से दिवाली की राम-राम की. दिलावर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही वार्ड नंबर 53 के हरिओम नगर में घूमते नजर आए. लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ गुटखा खाने वाले लोगों पर भी उनकी नजर रही. दिलावर ने गुटखा खाने वाले लोगों के हाथ से गुटखा लिया और नाली में फेंक दिया. इस दौरान दिलावर गुटखा खाने वाले लोगों से यह भी पूछते नजर आए कि इसको खाने से क्या फायदे हैं?

इस दौरान गुटखा खाते मिले राजेंद्र से उन्होंने कहा कि इसको खाने से नुकसान ही हो रहा है. कैंसर की बीमारी तक हो जाती है. इसको खाने का मतलब है कि आप अपने बीवी और बच्चे से प्रेम नहीं करते हैं. जब आप स्वयं समझ रहे हैं कि इसको खाने से नुकसान है तो फिर अपनी दुकान का माल 400 रुपए किलो की जगह 100 रुपए किलो में बेंचे. उन्होंने गुटखा खाने वाले लोगों को गुटखा न खाने की खुद की कसम दिलाई. दिलावर में हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेरे कई दोस्त इसका सेवन करते थे, जिन्हें परेशानियां हुई हैं. यह नहीं खाना चाहिए.

पढ़ें. राजस्थान में शुरू होगा 'चलो बनें आदर्श' अभियान, विद्यार्थियों को देंगे गीता का ज्ञान

मंत्री मदन दिलावर निकले लोगों से मिलने (ETV Bharat Kota)

दिवाली की रात किया स्कूलों का निरीक्षण : राज्य सरकार के निर्देश पर पहली बार स्कूलों में लाइटिंग इस साल विभाग ने करवाई है. इसको लेकर सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए थे. पहले से ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कह दिया था कि वह स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे. इस दौरान उन्होंने दिवाली की रात छावनी, नया नोहरा, देवली अरब, इंदिरा गांधी नगर, विज्ञान नगर और महावीर नगर थर्ड के दो स्कूल देखे. केवल डीसीएम इंदिरा गांधी नगर स्कूल को छोड़कर सभी जगह पर लाइटिंग की गई थी. अधिकांश स्कूलों में दीपक और लाइटिंग दोनों की व्यवस्था थी. मंत्री दिलावर का कहना है कि डीसीएम स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं थी और दीपक भी नहीं जल रहे थे. इस संबंध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा शहर से पूछताछ भी की गई है. इसमें सामने आया कि निर्देश के बावजूद प्रिंसिपल ने व्यवस्था नहीं की.

स्कूलों का किया निरीक्षण
स्कूलों का किया निरीक्षण (ETV Bharat Kota)
