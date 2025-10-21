ETV Bharat / state

'खाओ मेरी कसम...' मंत्री ने युवाओं से क्यों कही ये बात? दिवाली की बधाई देने गए थे

कोटा : प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को कोटा शहर के हरिओम नगर में लोगों से दिवाली की राम-राम की. दिलावर कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही वार्ड नंबर 53 के हरिओम नगर में घूमते नजर आए. लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ गुटखा खाने वाले लोगों पर भी उनकी नजर रही. दिलावर ने गुटखा खाने वाले लोगों के हाथ से गुटखा लिया और नाली में फेंक दिया. इस दौरान दिलावर गुटखा खाने वाले लोगों से यह भी पूछते नजर आए कि इसको खाने से क्या फायदे हैं?

इस दौरान गुटखा खाते मिले राजेंद्र से उन्होंने कहा कि इसको खाने से नुकसान ही हो रहा है. कैंसर की बीमारी तक हो जाती है. इसको खाने का मतलब है कि आप अपने बीवी और बच्चे से प्रेम नहीं करते हैं. जब आप स्वयं समझ रहे हैं कि इसको खाने से नुकसान है तो फिर अपनी दुकान का माल 400 रुपए किलो की जगह 100 रुपए किलो में बेंचे. उन्होंने गुटखा खाने वाले लोगों को गुटखा न खाने की खुद की कसम दिलाई. दिलावर में हाथ जोड़ते हुए कहा कि मेरे कई दोस्त इसका सेवन करते थे, जिन्हें परेशानियां हुई हैं. यह नहीं खाना चाहिए.