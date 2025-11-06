ETV Bharat / state

कोटा में बोले मंत्री दिलावर- सामाजिक समरसता से ही देश बढ़ेगा आगे, वोट चोरी पर कहा- 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'

कोटा में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सामाजिक समरसता न अपनाने पर देश फिर से गुलाम बन सकता है.

November 6, 2025

कोटा: सामाजिक समरसता के प्रतीक श्रीराम पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को एक साथ दो बड़े बयान दिए. उन्होंने सामाजिक एकजुटता को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि इसे ठीक से नहीं अपनाया तो फिर से गुलाम हो जाएंगे. दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को मंत्री ने 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' कहकर खारिज कर दिया.

मंत्री दिलावर गुरुवार को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में 'सामाजिक समरसता के प्रतीक श्रीराम' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इस उपलक्ष्य में देशभर में कई कार्यक्रम होंगे. इसी कड़ी में राजस्थान में भी 26 नवंबर तक कई कार्यक्रम चलेंगे. इसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शिक्षण संस्था यहां तक कि मदरसों में भी शुरूआत राष्ट्रगीत से होगी और दिन का समापन राष्ट्रगान से होगा. शिक्षा व पंचायतीराज विभागों में यह कार्यक्रम अनवरत चलेंगे. राहुल गांधी के वोट चोरी का मुद्दा दोबारा उठाने के सवाल पर उन्होंने कहा, यहां 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' की स्थिति बनी हुई है.

राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रो झा और मंत्री दिलावर (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में लगेंगे शिक्षक-कर्मचारी, राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत से लगेगी अटेंडेंस

यूरोप के समाजशास्त्र में परिवार की परिकल्पना ही नहीं: संगोष्ठी के मुख्य वक्ता नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रो. रामनाथ झा ने कहा कि भारत में यूरोप व अन्य देशों का समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है. वहां के विश्लेषकों के समाजशास्त्र को यहां लागू किया गया है, जिसे बच्चे यहां पढ़ते हैं. वे भाई-बहन व पति-पत्नी के शोषण की बात पढ़ते हैं, जबकि भारत में परिवार 50 साल तक चलता है, इसमें बहुत से लोगों का त्याग होता है. परिवार का एक व्यक्ति सभी सदस्यों के लिए सुखी जीवन की कामना करते हुए स्वयं को झोंक देता है, इसी के कारण परिवार चलता है और समाज बनता है, जबकि यूरोप में परिवार की परिकल्पना ही नहीं है. उन्होंने कहा कि जब मंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति इसी तरह के व्यक्ति होते हैं, तब देश आगे बढ़ता है, जबकि अगर भोगी व्यक्ति बन जाए तो देश बेचने में समय नहीं लगता.

भगवान राम ने ऋषि-मुनियों के बनाए नियमों की पालना की: प्रो. झा ने कहा कि रामायण, महाभारत और वेद में ऋषियों के ज्ञान का व्यावहारिक पक्ष दिखाया गया है. भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने ऋषि-मुनियों के बनाए नियमों की पालना की, अपने नियम नहीं बनाए. भगवान कृष्ण ने भी इसी तरह धर्म का पालन किया है, जबकि भारत और यूरोप में असमानता है. यूरोप में राजा जो बोलता है, वह कानून हो जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है; यहां कानून के आधार पर राजा काम करता है.

यह भी पढ़ें: अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे की अनुपस्थिति पर पेरेंट्स को आएगा SMS, एक ही होगी सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म

दलित को वंचित कहना ज्यादा उचित: कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लिए 'वंचित वर्ग' शब्द का प्रयोग करना ज्यादा उचित है. उन्होंने कहा कि हमारे समाज ने वंचित वर्ग से अपेक्षा की और कुछ लोगों ने उन्हें अपनापन दिखाया, इसीलिए वे सनातन छोड़कर चले गए. अब सनातन को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों को ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल पर जगह दी जा रही है, साथ बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन सनातन धर्म के साथ डटकर खड़े वंचित वर्ग के लोगों को ड्राइंग रूम और डाइनिंग टेबल पर जगह नहीं मिल रही. प्रो. सारस्वत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में इस वंचित वर्ग ने बहुत योगदान दिया है. समारोह की अध्यक्षता वीएमओयू कोटा के कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने की. कार्यक्रम संयोजक कपिल गौतम सहित अन्य लोग मंचासीन रहे.

