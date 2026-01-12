पंचायत चुनाव पर मदन दिलावर बोले - कोर्ट के आदेशों का पालन होगा, वीबी राम जी पर कांग्रेस हो रही विचलित
मदन दिलावर ने कहा कि इस बार का पंचायत चुनाव राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा.
January 12, 2026
Updated : January 12, 2026 at 3:29 PM IST
जयपुर : पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर जो निर्देश दिए हैं, राज्य सरकार उनका अक्षरशः पालन करेगी. पंचायती राज विभाग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. साथ ही उन्होंने विकसित भारत रोजगार मिशन गारंटी (वीबी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा भगवान श्रीराम के नाम से ही घृणा रही है. 'राम जी' का नाम आते ही उनकी भौंहें तन जाती हैं. यही वे लोग हैं जो अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे. ऐसे में यदि किसी योजना का नाम राम से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है तो उन्हें परेशानी होना स्वाभाविक है. ये योजना भगवान श्रीराम के नाम पर नहीं है, सिर्फ उसका संक्षिप्त नाम ऐसा बन गया है.
मजदूरों को सीधा लाभ : मनरेगा को बंद करने के आरोपों और पंचायत चुनाव में इसे मुद्दा बनाने पर दिलावर ने कहा कि कांग्रेस को इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला. राजस्थान की जनता सच्चाई जानती है. नरेगा के तहत अब मजदूरों को पहले से कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा. अब मजदूरी का भुगतान महीने भर बाद नहीं, बल्कि हर सात दिन में किया जाएगा. साथ ही कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं. जब किसानों को खेतों में मजदूरों की जरूरत होती है, उस समय सरकार नरेगा में ब्रेक लेकर मजदूरों को कृषि कार्य से जोड़ सकती है. इससे मजदूरों को करीब चार महीने नरेगा और दो महीने खेतों में काम मिलेगा, यानी कुल छह महीने तक नियमित रोजगार सुनिश्चित होगा.
कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी तस्वीर : सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली राजस्व ग्राम सिंहानिया सहित अन्य गांवों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में दखल देना उचित नहीं है. कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाए.
सबसे बड़ा पंचायत चुनाव : मदन दिलावर ने कहा कि इस बार का पंचायत चुनाव राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा. इस बार ग्राम पंचायतों की संख्या में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. पंचायत समितियों की संख्या में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. जिला परिषदों की संख्या भी 33 से बढ़कर 41 हो गई है. इसके साथ ही पंचायत चुनाव की खर्च सीमा दोगुनी किए जाने से चुनावी गतिविधियां और व्यापक होंगी. राज्य भर में सवा लाख से अधिक वार्डों पर चुनाव होंगे, जिससे ये पंचायत चुनाव ऐतिहासिक होगा.