पंचायत चुनाव पर मदन दिलावर बोले - कोर्ट के आदेशों का पालन होगा, वीबी राम जी पर कांग्रेस हो रही विचलित

जयपुर : पंचायत चुनावों को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर जो निर्देश दिए हैं, राज्य सरकार उनका अक्षरशः पालन करेगी. पंचायती राज विभाग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. साथ ही उन्होंने विकसित भारत रोजगार मिशन गारंटी (वीबी राम जी) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा भगवान श्रीराम के नाम से ही घृणा रही है. 'राम जी' का नाम आते ही उनकी भौंहें तन जाती हैं. यही वे लोग हैं जो अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे. ऐसे में यदि किसी योजना का नाम राम से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है तो उन्हें परेशानी होना स्वाभाविक है. ये योजना भगवान श्रीराम के नाम पर नहीं है, सिर्फ उसका संक्षिप्त नाम ऐसा बन गया है.

मजदूरों को सीधा लाभ : मनरेगा को बंद करने के आरोपों और पंचायत चुनाव में इसे मुद्दा बनाने पर दिलावर ने कहा कि कांग्रेस को इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला. राजस्थान की जनता सच्चाई जानती है. नरेगा के तहत अब मजदूरों को पहले से कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा. अब मजदूरी का भुगतान महीने भर बाद नहीं, बल्कि हर सात दिन में किया जाएगा. साथ ही कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं. जब किसानों को खेतों में मजदूरों की जरूरत होती है, उस समय सरकार नरेगा में ब्रेक लेकर मजदूरों को कृषि कार्य से जोड़ सकती है. इससे मजदूरों को करीब चार महीने नरेगा और दो महीने खेतों में काम मिलेगा, यानी कुल छह महीने तक नियमित रोजगार सुनिश्चित होगा.