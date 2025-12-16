ETV Bharat / state

विजय दिवस पर देशभक्ति का संकल्प: चित्तौड़गढ़ की सैनिक स्कूल में शहीदों को किया नमन

मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में बालिका सैनिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी. इसकी शुरुआत बीकानेर से की जा रही है.

Sainik School Chittorgarh
सैनिक स्कूल में मंत्री मदन दिलावर (Photo Courtesy: Sainik School Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 3:20 PM IST

चित्तौड़गढ़: राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को सैनिक स्कूल परिसर में नव-निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कई स्थानों पर बालिका सैनिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी. इसकी शुरुआत बीकानेर से की जा रही है. यहां सैनिक स्कूल में विजय दिवस भी मनाया गया. इसमें 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को मंत्री दिलावर ने पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने देश की सेवा में समर्पित पूर्व सैनिकों तथा शहीद परिवारों का सम्मान किया.

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि विजय दिवस उन अमर शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए. वर्ष 1971 में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के लगभग 93 हजार सैनिकों को बंदी बनाया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई. उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान एवं कल्याण के लिए निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इधर, स्कूल के जनसंपर्क अधिकारी बाबूलाल शिवरान ने बताया कि इस अवसर पर कार्यक्रम में देशभक्ति, सम्मान और विकास के संदेश के साथ युवाओं में राष्ट्रसेवा के प्रति प्रेरणा का संचार किया.

बीकानेर में बालिका सैनिक स्कूल की होगी शुरुआत: मंत्री दिलावर ने शिक्षा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में बालिका सैनिक विद्यालयों की शुरुआत बीकानेर से की जा रही है. इसका भूमि पूजन हो चुका है और कार्य प्रगति पर है. आने वाले वर्षों में यह विद्यालय तैयार होगा, जहां प्रदेश की बालिकाओं को सेना में सेवा के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अलग से उपलब्ध कराई जाएगी.

