जोधपुर में मंत्री दिलावर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, सवालों पर कही ये बात

जोधपुर : भजनलाल सरकार की दो साल की उपलब्धियां गिनाने आए प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भजनलाल सरकार ने कांग्रेस की अपेक्षा हर क्षेत्र में अधिक विकास कार्य करवाया है और राशि भी खर्च की है. इसको लेकर उन्होंने कई आंकड़े भी पेश किए. उनसे जोधपुर से जयपुर मार्ग पर बनाड़ रोड निर्माण कार्य को लेकर सवाल पूछे जाने पर मंत्री दिलावर ने कहा कि कार्य प्रगति पर है. ज्यादा सवाल हुए तो इस पर कलेक्टर से बात करने के बाद मंत्री ने कहा कि अभी एक साल और लगेगा. जोधपुर शहर में दो साल में कितने काम पूरे हुए, इस सवाल का जवाब नहीं दिया. जर्जर स्कूलों के मामले में मरम्मत के कार्यों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जोधपुर शहर में दो स्कूलों में काम पूरा हुआ है. दिलावर ज्यादातर सवालों के जवाब नजदीक बैठे कलेक्टर गौरव अग्रवाल से पूछ कर ही देते नजर आए.

92 हजार नौकरियां दी हैं हमने : मंत्री दिलावर ने बताया कि सरकार ने राम सेतु योजना के लिए 26 हजार करोड़ के काम किए हैं. बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर हो रहा है. 22 जिलों में किसानों को दिन में लाइट मिल रही है. कांग्रेस के राज में सिर्फ रात को ही लाइट मिलती थी. 2027 तक हर जिले में दिन में ही लाइट मिलने लगेगी. सरकार ने अब तक 92 हजार नौकरियां दी हैं. इसमें अनुकंपा नियुक्ति भी शामिल हैं. 5 हजार करोड़ के स्वास्थ्य क्लेम पारित हुए हैं. 36140 रुपए से सड़कों का निर्माण हुआ है. 20 करोड़ पौधे लगे हैं. खाद्य सुरक्षा योजना में 32 लाख अपात्र हटे हैं और 65 लाख जुड़े हैं.

