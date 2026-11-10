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Dilawar on Kharge : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे के बयान पर दिलावर बोले- हिंदुओं और देश का किया अपमान

कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने जुबानी हमला किया है. शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री दिलावर मंगलवार को रामगंज मंडी इलाके में दिवाली की राम-राम करने गए थे. उन्होंने दिवाली की तुलना ईद से किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.