Dilawar on Kharge : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे के बयान पर दिलावर बोले- हिंदुओं और देश का किया अपमान
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर मंत्री मदन दिलावर का जुबानी हमला. जानिए भजनलाल के मंत्री ने क्या कहा...
Published : November 10, 2026 at 8:12 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 8:24 PM IST
कोटा: कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने जुबानी हमला किया है. शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री दिलावर मंगलवार को रामगंज मंडी इलाके में दिवाली की राम-राम करने गए थे. उन्होंने दिवाली की तुलना ईद से किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.
दिलावर ने कहा कि 14 साल का बनवास पूरा करने और लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्रीराम वापस अयोध्या लौटे थे. इसलिए दीपावली की तुलना ईद से करना शर्मनाक है. दीपावली अहिंसा और परोपकार का पर्व है, इसलिए इस त्योहार की तुलना ईद से नहीं की जा सकती.
ईद पर कुर्बानी की जाती है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए. खरगे ने हिंदुओं और देश का अपमान किया है. खरगे में जरा भी हिंदुत्व व राष्ट्रीयता है तो उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना चाहिए.
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मंत्री दिलावर यही नहीं रुके. उन्होंने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी हिंदुत्व विरोधी होने के आरोप लगा दिया. मंत्री दिलावर ने कहा कि बाबरी के ढांचे को जब ढहाया गया था, तब कांग्रेस नेताओं की आंखों में आंसू थे. जबकि कई साल पहले बाबर ने इस मंदिर को गिराया था.
उन्होंने कहा कि सैकड़ों सिखों का नरसंहार दिल्ली में हो गया था, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं को दुख नहीं हुआ. दिल्ली में बाटला हाउस के एनकाउंटर में आतंकवादियों की मौत हुई, जिन्होंने सैकड़ों देशवासियों की हत्या की थी.
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इन सबकी मौत पर भी सोनिया गांधी ने आंसू बहा दिए थे. इससे स्पष्ट है कि उनका रुख किधर है. इस दौरान मदन दिलावर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विदेशी महिला या उसका पुत्र कभी देश का भला नहीं कर सकता.