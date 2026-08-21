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इस्तीफे की मांग पर शिक्षा मंत्री दिलावर बोले- बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान बर्दाश्त नहीं

मंत्री मदन दिलावर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में स्कूलों से जुड़े विवाद को लेकर सियासी घमासान सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गया है. विपक्ष की ओर से शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सरकार के शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे कामों को गिनाया. विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह रास नहीं आ रहा. इस्तीफे की मांग पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान बर्दाश्त नहीं. शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) बगरू की घटना को लेकर भी निशाना : शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में व्यवधान पैदा करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए बगरू की घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में कांग्रेस के लोग गए थे, वहां ग्रामीणों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता वहां से वापस लौट गए. उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं करेंगे.