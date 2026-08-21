इस्तीफे की मांग पर शिक्षा मंत्री दिलावर बोले- बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान बर्दाश्त नहीं
स्कूल विवाद पर सड़क से सदन तक सियासत हो रही है. इस बीच शिक्षा मंत्री दिलावर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है.
Published : August 21, 2026 at 3:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान में स्कूलों से जुड़े विवाद को लेकर सियासी घमासान सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गया है. विपक्ष की ओर से शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सरकार के शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे कामों को गिनाया.
विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह रास नहीं आ रहा. इस्तीफे की मांग पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान बर्दाश्त नहीं.
बगरू की घटना को लेकर भी निशाना : शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में व्यवधान पैदा करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए बगरू की घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में कांग्रेस के लोग गए थे, वहां ग्रामीणों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता वहां से वापस लौट गए. उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं करेंगे.
दिलावर ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वहां जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसके वीडियो और बातें सभी ने देखी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इसी तरह का वातावरण राजस्थान में भी बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता जागरूक है.
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सकारात्मक सुझाव दे : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विपक्ष की ओर से उनके इस्तीफे की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार और प्रगति हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को यह प्रगति रास नहीं आ रही.
मंत्री दिलावर ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह का व्यवधान अभिभावक बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने विपक्ष पर शिक्षा के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का फोकस विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने पर है. दिलावर ने विपक्ष से अपील की कि वह व्यवधान पैदा करने के बजाय सकारात्मक सुझाव दे और शिक्षा से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करे.