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सीकर: मदन दिलावर ने गावों का औचक निरीक्षण किया, गंदगी देख भड़के, अधिकारियों पर गिरी गाज

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री सबसे पहले सीकर जिले की ग्राम पंचायत ठीकरिया पहुंचे. इसके बाद मंत्री पंचायत समिति पलसाना की ग्राम पंचायत रेवासा पहुंचे. रेवासा में पूरे गांव में गंदगी के अंबार लगे देखकर मंत्री मदन दिलावर भड़क गए. उन्होंने ग्रामीणों को बुलाकर पूछा कि गांव में रोज झाड़ू लगता है क्या? पंचायत की तरफ से सफाई कर्मी आते हैं. इस पर ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि कोई भी झाड़ू लगाने नहीं आता है और ना ही कोई कचरा उठाने गाड़ी आती है.

सीकर: शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को सीकर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की हकीकत जानी. निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं और लापरवाही सामने आई, जिस पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए.

अधिकारियों पर गिरी गाज: निरीक्षण के दौरान मंत्री दिलावर ने पाया कि पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जा रही है और रिकॉर्ड संघारण में भी भारी खामियां हैं. इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सीकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ACEO) को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए. इसके अलावा, पलसाना और पिपराली के विकास अधिकारियों (BDO) एवं सहायक विकास अधिकारियों (ABDO) के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

अधिकारियों को चेतावनी: मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ आमजन तक समय पर और सही तरीके से पहुंचना चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गलियों में भरा पानी (ETV Bharat Sikar)

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निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से भी संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं. कई ग्रामीणों ने विकास कार्यों में देरी और अनियमितताओं की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए. इस कार्रवाई के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों में जवाबदेही को लेकर सतर्कता बढ़ गई है.