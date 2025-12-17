महिला मनरेगा श्रमिकों के टिफिन से मंत्री दिलावर ने खाया खाना, कहा- मेरी पत्नी को भी सिखाओ सब्जी बनाना
कोटा दौरे के दौरान मंत्री दिलावर ने मनरेगा महिलाओं के टिफिन से भोजन किया.
Published : December 17, 2025 at 1:08 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 1:15 PM IST
कोटा : प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर कोटा जिले के दौरे पर हैं. बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित सुशासन पखवाड़े के कार्यक्रमों में मंत्री ने भाग लिया. इस दौरान मंत्री दिलावर का अनूठा अंदाज भी सामने आया है. वे मनरेगा श्रमिकों के बीच पहुंच गए और उनके साथ योजनाओं की जानकारी लेने लगे. इसके अलावा उन लोगों से भोजन की मांग भी कर दी. उन्होंने ठेठ देसी अंदाज में कहा कि 'अरी बणा मुंह तो रोटी खाबा आयो छू री, रोटी खुआओगी के?' इसके बाद मंत्री मनरेगा महिलाओं के बीच बैठकर बाजरे की रोटी और आलू पालक की सब्जी खाने लग गए. इस दौरान महिला मनरेगा श्रमिकों ने उनके लिए लोकगीत भी गाए.
मनरेगा श्रमिकों के टिफिन से भोजन करने के बाद मंत्री दिलावर हाड़ौती में बोले कि 'घणी चौखी साग बनाई री बाई! मारी घरवाली ने भी सिखाओगी के?' इसके बाद मदन दिलावर ने सीएम भजनलाल शर्मा नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनरेगा महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी. इसके साथ ही पूछा 'सबको मुफ्त गेहूं मिल रहा है या नहीं?' उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और मुफ्त शौचालय के बारे में भी पूछा. महिलाओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की इज्जत के लिए घर-घर शौचालय बनवा रहे हैं.
रामगंजमंडी— Madan Dilawar (@madandilawar) December 17, 2025
आज सहरावदा में नरेगा कर्मियों से संवाद कर राज्य सरकार के सफल दो वर्षों में नरेगा एवं अन्य विकास कार्यों की जानकारी साझा की।
उपस्थित मातृशक्ति ने पारंपरिक लोकगीतों के मधुर स्वर से वातावरण को भाव-विभोर कर दिया। उनके द्वारा प्रेम से खिलाई गई मक्के की रोटी ने ग्रामीण… pic.twitter.com/qpgIOcA3nh
कांग्रेस को वोट देने वालों के भी हुए काम : मदन दिलावर का कहना है कि ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में केवल बीजेपी को वोट देने वालों के काम हुए हैं. इन शिविरों में कांग्रेस-बीजेपी सभी के समान रूप से सभी काम हुए हैं. समस्याओं के समाधान में कोई कमी नहीं रही है. भाजपा की समस्या समाधान के लिए लोगों के घर जा रही है. दिलावर ने दावा किया कि रामगंजमंडी के शिविरों में 99 फीसदी तक जनता के काम निस्तारित हुए हैं, केवल कानूनी अड़चन वाले काम नहीं हो पाए हैं.