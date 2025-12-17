ETV Bharat / state

महिला मनरेगा श्रमिकों के टिफिन से मंत्री दिलावर ने खाया खाना, कहा- मेरी पत्नी को भी सिखाओ सब्जी बनाना

कोटा : प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर कोटा जिले के दौरे पर हैं. बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित सुशासन पखवाड़े के कार्यक्रमों में मंत्री ने भाग लिया. इस दौरान मंत्री दिलावर का अनूठा अंदाज भी सामने आया है. वे मनरेगा श्रमिकों के बीच पहुंच गए और उनके साथ योजनाओं की जानकारी लेने लगे. इसके अलावा उन लोगों से भोजन की मांग भी कर दी. उन्होंने ठेठ देसी अंदाज में कहा कि 'अरी बणा मुंह तो रोटी खाबा आयो छू री, रोटी खुआओगी के?' इसके बाद मंत्री मनरेगा महिलाओं के बीच बैठकर बाजरे की रोटी और आलू पालक की सब्जी खाने लग गए. इस दौरान महिला मनरेगा श्रमिकों ने उनके लिए लोकगीत भी गाए.

मनरेगा श्रमिकों के टिफिन से भोजन करने के बाद मंत्री दिलावर हाड़ौती में बोले कि 'घणी चौखी साग बनाई री बाई! मारी घरवाली ने भी सिखाओगी के?' इसके बाद मदन दिलावर ने सीएम भजनलाल शर्मा नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनरेगा महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी. इसके साथ ही पूछा 'सबको मुफ्त गेहूं मिल रहा है या नहीं?' उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और मुफ्त शौचालय के बारे में भी पूछा. महिलाओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की इज्जत के लिए घर-घर शौचालय बनवा रहे हैं.