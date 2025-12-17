ETV Bharat / state

महिला मनरेगा श्रमिकों के टिफिन से मंत्री दिलावर ने खाया खाना, कहा- मेरी पत्नी को भी सिखाओ सब्जी बनाना

कोटा दौरे के दौरान मंत्री दिलावर ने मनरेगा महिलाओं के टिफिन से भोजन किया.

महिला मजदूरों के टिफिन से खाना खाते दिलावर
महिला मजदूरों के टिफिन से खाना खाते दिलावर (Source : X : @madandilawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 1:08 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 1:15 PM IST

कोटा : प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर कोटा जिले के दौरे पर हैं. बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित सुशासन पखवाड़े के कार्यक्रमों में मंत्री ने भाग लिया. इस दौरान मंत्री दिलावर का अनूठा अंदाज भी सामने आया है. वे मनरेगा श्रमिकों के बीच पहुंच गए और उनके साथ योजनाओं की जानकारी लेने लगे. इसके अलावा उन लोगों से भोजन की मांग भी कर दी. उन्होंने ठेठ देसी अंदाज में कहा कि 'अरी बणा मुंह तो रोटी खाबा आयो छू री, रोटी खुआओगी के?' इसके बाद मंत्री मनरेगा महिलाओं के बीच बैठकर बाजरे की रोटी और आलू पालक की सब्जी खाने लग गए. इस दौरान महिला मनरेगा श्रमिकों ने उनके लिए लोकगीत भी गाए.

मनरेगा श्रमिकों के टिफिन से भोजन करने के बाद मंत्री दिलावर हाड़ौती में बोले कि 'घणी चौखी साग बनाई री बाई! मारी घरवाली ने भी सिखाओगी के?' इसके बाद मदन दिलावर ने सीएम भजनलाल शर्मा नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनरेगा महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी. इसके साथ ही पूछा 'सबको मुफ्त गेहूं मिल रहा है या नहीं?' उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और मुफ्त शौचालय के बारे में भी पूछा. महिलाओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की इज्जत के लिए घर-घर शौचालय बनवा रहे हैं.

महिला मजदूरों के टिफिन से खाना खाते दिलावर (सौजन्य - मंत्री मदन दिलावर ऑफिस)

पढ़ें. 'खाओ मेरी कसम...' मंत्री ने युवाओं से क्यों कही ये बात? दिवाली की बधाई देने गए थे

कांग्रेस को वोट देने वालों के भी हुए काम : मदन दिलावर का कहना है कि ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में केवल बीजेपी को वोट देने वालों के काम हुए हैं. इन शिविरों में कांग्रेस-बीजेपी सभी के समान रूप से सभी काम हुए हैं. समस्याओं के समाधान में कोई कमी नहीं रही है. भाजपा की समस्या समाधान के लिए लोगों के घर जा रही है. दिलावर ने दावा किया कि रामगंजमंडी के शिविरों में 99 फीसदी तक जनता के काम निस्तारित हुए हैं, केवल कानूनी अड़चन वाले काम नहीं हो पाए हैं.

