ETV Bharat / state

'कृष्ण बनकर आए नीतीश कुमार...', CM की 'समृद्धि यात्रा' में मंच पर फफक-फफक कर रोने लगीं लेसी सिंह

मुख्यमंत्री का पूर्णिया दौरा और पूजा-अर्चना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचने पर सबसे पहले प्रसिद्ध मां पूरणदेवी मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया. वे मंदिर में करीब 15 मिनट रुके. इसके बाद वे मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया.

"जब मेरे परिवार पर संकट आया, तब मुख्यमंत्री कृष्ण की तरह ढाल बनकर खड़े हुए. उन्होंने हमें हर परेशानी से बाहर निकाला. मेरे जैसी साधारण महिला को यहां तक पहुंचाया." -लेसी सिंह, मंत्री

परिवार के कठिन समय में मुख्यमंत्री बने ढाल: लेसी सिंह ने भावुक होते हुए बताया कि जब उनके परिवार पर मुश्किलें आईं, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर बार उनका साथ दिया और ढाल बनकर खड़े रहे. उन्होंने मुख्यमंत्री को 'कृष्ण के रूप' में याद करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें परेशानियों से बाहर निकाला. यह कहते-कहते लेसी सिंह की आंखें भर आईं और वे रोने लगीं. मंच पर मौजूद लोगों ने तालियों से इस भावुक पल का स्वागत किया.

मंत्री लेसी सिंह की भर आईं आंखें: 'समृद्धि यात्रा' के तीसरे चरण में पूर्णिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले मंत्री लेसी सिंह ने जीविका दीदियों की सभा को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री के महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की. लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार में महिलाओं को राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में मजबूत बनाया है. वे खुद एक साधारण परिवार से हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा दायित्व देकर सम्मानित किया.

पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास: मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपये की लागत वाली 200 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और ट्रैफिक रूट में बदलाव भी किया गया था.

जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए विकास की बात: पूर्णिया के गांधी स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों की सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि 2005 में NDA सरकार आने के बाद बिहार में विकास तेजी से हुआ. पहले लोग शाम में घर से निकलने से डरते थे, शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट थी, सड़कें खराब हालत में थीं और हिंदू-मुस्लिम झगड़े होते थे.

कानून का राज स्थापित करने का दावा: मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है. विकास के काम हर क्षेत्र में हो रहे हैं और राज्य प्रगति की राह पर है. 'समृद्धि यात्रा' का यह दौरा विकास योजनाओं की समीक्षा और जनसंवाद के लिए महत्वपूर्ण रहा.

नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' (ETV Bharat)

"पहले की सरकार के राज में लोग शाम में घर से निकलने से डरते थे. पहले शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट थी. सड़कें कम थी, जो थी उनका भी बुरा हाल था. हिंदू-मुस्लिम झगड़े होते थे. हमारी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया."-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

कटिहार में सीएम की समृद्धि यात्रा: पूर्णिया के बाद नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दौरान कटिहार जिले में विकास की नई इबारत लिखी. संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा में उन्होंने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा फेज-2 के तहत बाजार समिति के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया, साथ ही प्रगति यात्रा में घोषित विभिन्न योजनाओं का रिमोट से उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया. इस मौके पर उन्होंने जिले की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास भी किया और कृषि यांत्रिकीकरण मेले का निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों से सीधा संवाद किया.

यात्रा का तीसरा चरण और समापन: 'समृद्धि यात्रा' का तीसरा चरण 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा से शुरू हुआ था, जो 14 मार्च को शेखपुरा में समाप्त होगा. इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं का जायजा ले रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं. पूर्णिया में भावुक पल ने मुख्यमंत्री के प्रति मंत्री और कार्यकर्ताओं की निष्ठा को दर्शा रहा है.

ये भी पढ़ें-

अररिया-किशनगंज में नीतीश की समृद्धि यात्रा, बोले- 'केंद्र के सहयोग से आगे बढ़ रहा बिहार, टॉप राज्यों में होगा शामिल'

'संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा', सुपौल से लेकर मधेपुरा तक जमकर गरजे नीतीश कुमार