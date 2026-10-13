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मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का व्हाट्सएप हैक, QR कोड भेजकर पैसे मांग रहा हैकर

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सूरजपुर: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का मोबाइल फोन और व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है. हैकर मंत्री के नजदीकी लोगों, परिवार और परिचितों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पैसे मांग रहा है.

हैकर ने व्हाट्सएप पर क्या मैसेज भेजा हैकर ने मंत्री राजवाड़े के व्हाट्सएप से कई लोगों को मैसेज किया है. मैसज में लिखा-हेलो एक छोटी सी हेल्प चाहिए. मेरा यूपीआई ब्लॉक हो गया है. ऑनलाइन 32000 पेमेंट चाहिए. अर्जेंट है प्लीज. इसके साथ ही एक क्यूआर कोड भी हैकर ने भेजा है, जिस पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा जा रहा है.