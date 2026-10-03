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झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, अंबेडकर चौक हनुमान मंदिर परिसर में की साफ सफाई

झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, अंबेडकर चौक हनुमान मंदिर परिसर में की साफ सफाई

Minister in cleanliness drive
झाड़ू लेकर गंदगी साफ करने उतरीं मंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 5:30 PM IST

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सूरजपुर: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज सेवा संकल्प अभियान के तहत सफाई अभियान में शामिल हुईं. मंत्री ने अंबेडकर चौक के पास बने हनुमान मंदिर परिसर में साफ सफाई की ओर लोगों से अपील करते हुए कहा, आज जहां कहीं भी रहते हैं वहां पर साफ सफाई जरूर रखें. पब्लिक प्लेस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गंदगी न फैलाने की अपील भी लोगों से की. स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत नगर पंचायत शिवनंदनपुर में जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया था.

झाड़ू लेकर गंदगी साफ करने उतरीं मंत्री

सफाई अभियान में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुईं. मंत्री ने आंबेडकर चौक के समीप स्थित हनुमान मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर और खरपतवार हटाकर श्रमदान किया. महिला एंव बाल विकास मंत्री ने स्वच्छता दीदियों, स्थानीय महिलाओं और नागरिकों के साथ सफाई में भाग लेकर सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया.

झाड़ू लेकर गंदगी साफ करने उतरीं मंत्री (ETV Bharat)

मंत्री ने की जनता से अपील

अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों और नागरिकों ने मिलकर मंदिर परिसर की साफ-सफाई की. इस दौरान लोगों को अपने आसपास और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन की आदत बनाने के लिए प्रेरित किया गया. मंत्री राजवाड़े ने कहा कि सेवा और स्वच्छता के कार्यों में जनभागीदारी से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.

सामूहिक प्रयासों से सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ उनका बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकता है. शिवनंदनपुर के इस स्थल को पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है. इससे स्थानीय नागरिकों को हरियाली के बीच एक व्यवस्थित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध हो सकेगा और नगर की सुंदरता भी बढ़ेगी: लक्ष्मी रजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री

सेवा संकल्प अभियान

कार्यक्रम स्थल पर नगर पंचायत द्वारा स्थापित सेवा संकल्प अभियान के फोटो फ्रेम के साथ मंत्री ने तस्वीर भी खिंचवाई. अभियान के अंत में उपस्थित लोगों ने सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने और नगर को स्वच्छ, सुंदर तथा पॉलिथीन मुक्त बनाने का संकल्प लिया. इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटले, जनपद पंचायत अध्यक्ष स्वाती सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि, नगर पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी, स्वच्छता दीदियां और नागरिक उपस्थित रहे.

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