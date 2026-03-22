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आम जनता के हित में धर्म स्वतंत्रता विधेयक, बीजेपी नहीं करती वोट बैंक की राजनीति: लक्ष्मी राजवाड़े

दुर्ग में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने धर्मांतरण के खिलाफ लाए गए बिल को आम जनता के हित में बताया है.

Minister Lakshmi Rajwade
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 8:37 PM IST

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दुर्ग: छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े रविवार को दुर्ग के दौरे पर रही. यहां उन्होंने राज्य स्तरीय महिला सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक जनता के हित में है.

जनता के हित में धर्म स्वतंत्रता विधेयक

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक जनता के हित में लाया गया है. साय सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, बल्कि समाज और देशहित में निर्णय लेती है.इसलिए हमारी सरकार ने इस विधेयक को लाने का काम किया है. इससे राज्य में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी. अफीम की खेती के मामलों पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

दुर्ग में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान (ETV BHARAT)

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है. उन्होंने महिला सहकारिता को मजबूत करने और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और अवसरों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है.

Minister Lakshmi Rajwade at the Cooperative Conference
सहकारिता सम्मेलन में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV BHARAT)

महतारी वंदन योजना में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. जल्द ही पोर्टल फिर से खोला जाएगा, ताकि वंचित महिलाओं को भी लाभ मिल सके- लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री

Minister Lakshmi Rajwade Visit to Durg
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का दुर्ग दौरा (ETV BHARAT)

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गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और किल्लत पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के कारण कुछ समय के लिए कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन देश सुरक्षित और मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये समस्याएं अस्थाई है और जल्द ही स्थिति में सुधार होगा.

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