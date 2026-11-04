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महतारी वंदन को लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान, कहा- कांग्रेस ने महिलाओं 500 भी दिए हों तो पूछें सवाल, पहले अपने गिरेबान में झांके

बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से खास बातचीत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 26 साल पूरा कर 27वें में साल में प्रवेश कर चुका है. ऐसे में छत्तीसगढ़ विकास की नई डगर पर है और लगातार विकास कर रहा है. पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो इन सभी क्षेत्रों में लगातार काम किया जा रहा है. सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है और छत्तीसगढ़ भी तेजी से विकास कर रहा है.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, कांग्रेस ने महिलाओं 500 भी दिए हों तो पूछे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) अटल जी को नमन- राजवाड़े लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि स्थापना दिवस को लेकर मैं लोगों को ढेर सारी बधाई देती हूं. यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वह नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है. मैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करती हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया. अटल जी ने एक नया अध्याय लिखने के लिए छत्तीसगढ़ को अलग किया. छत्तीसगढ़ ने 27वें में वर्ष में प्रवेश किया है.