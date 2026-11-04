महतारी वंदन को लेकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बड़ा बयान, कहा- कांग्रेस ने महिलाओं 500 भी दिए हों तो पूछें सवाल, पहले अपने गिरेबान में झांके
राज्योत्सव के मौके पर ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ की बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से खास बातचीत की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 4:14 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 26 साल पूरा कर 27वें में साल में प्रवेश कर चुका है. ऐसे में छत्तीसगढ़ विकास की नई डगर पर है और लगातार विकास कर रहा है. पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो इन सभी क्षेत्रों में लगातार काम किया जा रहा है. सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है और छत्तीसगढ़ भी तेजी से विकास कर रहा है.
अटल जी को नमन- राजवाड़े
लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि स्थापना दिवस को लेकर मैं लोगों को ढेर सारी बधाई देती हूं. यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वह नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है. मैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन करती हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया. अटल जी ने एक नया अध्याय लिखने के लिए छत्तीसगढ़ को अलग किया. छत्तीसगढ़ ने 27वें में वर्ष में प्रवेश किया है.
हम लोगों के लिए गर्व का विषय यह है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है. आज बस्तर जैसा क्षेत्र जो नक्सल मुक्त हुआ है और जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, वहां अब बाहर के लोग, देश-विदेश के लोग पहुंच रहे हैं.- लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री
|सवाल- आपने बस्तर का दौरा किया है, वहां महिलाओं से मिली हैं ऐसे में बस्तर में महिला विकास को लेकर कितनी बड़ी चुनौती है?
जवाब- बस्तर को लेकर एक बात कही है कि पहले साक्षरता की स्थिति 30% थी अब बढ़कर 70 से 80 फ़ीसदी हो गई है. छत्तीसगढ़ के साक्षरता बढ़ी है. आज बस्तर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की आवश्यकता है. इसके लिए शासन प्रशासन की ओर से लगातार काम किया जा रहा है. बस्तर की युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, छोटे बच्चों को स्कूल तक कैसे ले जाया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, वहां की महिलाओं को कैसे रोजगार से जुड़ सकें इन तमाम विषयों पर काम हो रहा है.
लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जहां पर पहले बम फूटता था जहां पर नक्सली की घटनाएं होती थी, आज वहां के स्कूलों में घंटियां बज रही हैं, बच्चे जा रहे हैं. स्वास्थ्य व्यवस्था पर तेजी से काम किया जा रहा है. जहां पर कुछ नहीं था आज मेडिकल कॉलेज पहुंचने का काम किया जा रहा है. बहुत कम समय में हमारा छत्तीसगढ़ और बस्तर बहुत आगे बढ़ रहा है. जिस क्षेत्र को हम लोग नक्सलगढ़ कहते थे जिस क्षेत्र की पहचान नक्सली की थी वैसा बस्तर विकास का सितारा बनेगा और इस तरह के विकास की चीज बस्तर में होगी.
|सवाल- महतारी वंदन पर सदन में भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था. कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं का नाम सूची में नहीं जोड़ा जा रहा है?
जवाब- कांग्रेस को इस तरह से कुछ भी पूछने का हक नहीं है. कांग्रेस सवाल ना करें तो ही बेहतर है. कांग्रेस ने अपने पूरी सरकार में 500 रुपए तक नहीं दिए और आज वह महिलाओं की चिंता कर रहे हैं. हमारी सरकार बने केवल 2 महीने हुए थे हमने 70 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का काम किया है. महतारी वंदन योजना का लाभ दिया है.
कांग्रेस के लोग पहले यह देखें कि उन्होंने ₹500 भी महिलाओं को दिया है कि नहीं. पहले अपनी अंतरात्मा से इस चीज का उत्तर मांग ले उसके बाद कांग्रेस के लोग सवाल उठाएं. हमने सरकार के लिए नारा दिया था हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे. छत्तीसगढ़ बढ़ता दिखे यही सभी लोगों को करना है.