गुजरात के नंद घरों में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, हर बच्चे के बेहतर बचपन की सीख
छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गुजरात की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील से मुलाकात भी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 2:35 PM IST
रायपुर: हर बच्चे को पोषण, सीखने और सुरक्षित बचपन का अवसर मिले. इसी संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गुजरात प्रवास के दौरान गांधीनगर यूनिट 2 के ग्राम करई में नंद घरों (आंगनबाड़ी) का भ्रमण किया. आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्होंने बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखा और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली.
बच्चों की खिलखिलाहट, सीखने की जिज्ञासा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच मंत्री राजवाड़े ने केंद्रों की कार्यप्रणाली को करीब से समझा. नंद घर केवल सेवा केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के शुरुआती जीवन को संबल देने और माताओं तक जरूरी सहयोग पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. यहां मिलने वाली देखभाल और सीखने का वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास और विकास की नींव मजबूत करता है.
गांधीनगर स्थित सचिवालय में मंत्री राजवाड़े ने गुजरात की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषा राजीवभाई वकील से सौजन्य भेंट की. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सामरी की विधायक उद्धेश्वरी पैकरा गुजरात के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव राकेश शंकर और छत्तीसगढ़ की विभागीय संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे. इस दौरान विभागीय योजनाओं, आंगनबाड़ी सेवाओं और महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई. मंत्री ने गुजरात में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली.
यह दौरा राज्यों के बीच अनुभव साझा करने और बच्चों तथा महिलाओं के लिए चल रही सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा. गुजरात के नन्द घरों में देखे गए प्रयास छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों को और बेहतर बनाने और हर बच्चे तक पोषण, शिक्षा और संवेदनशील देखभाल पहुंचाने के संकल्प को नई दिशा दे सकते हैं.
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