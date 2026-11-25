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गुजरात के नंद घरों में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, हर बच्चे के बेहतर बचपन की सीख

गुजरात में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: हर बच्चे को पोषण, सीखने और सुरक्षित बचपन का अवसर मिले. इसी संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गुजरात प्रवास के दौरान गांधीनगर यूनिट 2 के ग्राम करई में नंद घरों (आंगनबाड़ी) का भ्रमण किया. आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्होंने बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को देखा और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली.

बच्चों की खिलखिलाहट, सीखने की जिज्ञासा और उनके बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच मंत्री राजवाड़े ने केंद्रों की कार्यप्रणाली को करीब से समझा. नंद घर केवल सेवा केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के शुरुआती जीवन को संबल देने और माताओं तक जरूरी सहयोग पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. यहां मिलने वाली देखभाल और सीखने का वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास और विकास की नींव मजबूत करता है.