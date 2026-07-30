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"मुगल शासकों की राह पर अखिलेश यादव, जिंदा पिता को गद्दी से हटाकर बने अध्यक्ष, ऐसा करने वालों से क्या उम्मीद"

मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण का अखिलेश यादव पर करारा हमला ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अखिलेश की तुलना मुगल शासकों से करते हुए कहा कि जैसे मुगल शासक अपने बाप को जेल में डालकर गद्दी पर बैठते थे, उसी तरह अखिलेश भी अपने जिंदा बाप को हटाकर अध्यक्ष बन बैठे. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण का अखिलेश यादव पर करारा हमला (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, गुरु पूर्णिमा के अवसर बड़ागांव स्थित तपस्वी आश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण भी शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस तरह मुगल शासक अपने पिता को जेल में डालकर सत्ता पर काबिज हो जाते थे, उसी तरह अखिलेश यादव ने अपने जीवित पिता को पार्टी की गद्दी से हटाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का पद हासिल किया. उन्होंने कहा कि जिसने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है?