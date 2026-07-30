"मुगल शासकों की राह पर अखिलेश यादव, जिंदा पिता को गद्दी से हटाकर बने अध्यक्ष, ऐसा करने वालों से क्या उम्मीद"
मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि जिसने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 3:32 PM IST
बागपत : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अखिलेश की तुलना मुगल शासकों से करते हुए कहा कि जैसे मुगल शासक अपने बाप को जेल में डालकर गद्दी पर बैठते थे, उसी तरह अखिलेश भी अपने जिंदा बाप को हटाकर अध्यक्ष बन बैठे. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.
दरअसल, गुरु पूर्णिमा के अवसर बड़ागांव स्थित तपस्वी आश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण भी शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस तरह मुगल शासक अपने पिता को जेल में डालकर सत्ता पर काबिज हो जाते थे, उसी तरह अखिलेश यादव ने अपने जीवित पिता को पार्टी की गद्दी से हटाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का पद हासिल किया. उन्होंने कहा कि जिसने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है?
वहीं, जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर मंत्री ने कहा कि छात्रों की पीड़ा को देखते हुए प्रधानमंत्री ने उचित कदम उठाए हैं. उस प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस गए थे, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया. उन्होंने कहा कि कोई भी संस्कारी और खानदानी छात्र या युवा प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकता?
इथेनॉल को लेकर विपक्ष के सवालों पर मंत्री ने कहा कि इथेनॉल कोई नई चीज नहीं है. बढ़ते तेल संकट के विकल्प के रूप में इसका उपयोग बढ़ाया गया है और अब इथेनॉल आधारित वाहन भी बनाए जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि इथेनॉल नीति से किसानों का गन्ना भुगतान बेहतर हो रहा है, जिससे विपक्ष को परेशानी हो रही है.
कैबिनेट मंत्री ने देश की रक्षा और औद्योगिक क्षमता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक समय रिवॉल्वर और गोलियां विदेशों से आयात होती थीं, जबकि आज भारत करोड़ों रुपये के हथियार निर्यात कर रहा है. पहले ट्रैक्टर के पुर्जे तक बाहर से मंगाने पड़ते थे, लेकिन अब देश हवाई जहाज तक बना रहा है. साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर विदेशों में भारत की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया.
ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना; आवेदन-मंजूरी का अनुपात कितना? जानें युवाओं की जमीनी मुश्किलें