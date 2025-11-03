बागपत में मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी बोले- योगी सरकार ने खत्म किए प्रदेश के दो कलंक, बुआई से पहले तय होगा दाम
बागपत को-ऑपरेटिव शुगर मिल का नाम बदलकर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को-ऑपरेटिव शुगर मिल रखा गया है. मंत्री ने पेराई सत्र का शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 4:19 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 4:39 PM IST
बागपत : गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सोमवार को पेराई सत्र का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि MSP के दायरे में आने वाली सभी फसलों के दाम उनकी बुआई से पहले ही तय कर दिए जाएंगे, ताकि किसानों को पहले से यह पता रहे कि उनकी फसल की कीमत क्या मिलने वाली है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हितों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और गन्ना दामों में की गई बढ़ोतरी किसानों के मेहनत का सम्मान है. उन्होंने कहा कि जब योगी सरकार में दो कलंक थे. गन्ना माफिया और घटतौली. अब दोनों को खत्म कर दिया गया है.
बागपत को-ऑपरेटिव शुगर मिल का नाम बदलकर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को-ऑपरेटिव शुगर मिल रखा गया. मंत्री ने कहा कि यह कदम देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में कई अहम सुधार करने जा रही है और गन्ना उद्योग को और सशक्त बनाने के लिए नई नीतियां लाएगी. मंत्री ने कहा, योगी सरकार में गन्ना विभाग में दो बड़े कलंक थे. गन्ना माफिया और घटतौली. अब दोनों कलंक को जड़ से समाप्त कर दिया गया है.
मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी तब से गन्ने को लेकर आंदोलन नहीं हुआ. गन्ना उत्पादन में कभी जो हमारा प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर हुआ हुआ करता था वह आज पहले नंबर पर है. गन्ना किसानों का पहले जो तीन-तीन साल तक का भुगतान अधूरा रहता था, वर्तमान में 95% गन्ने का भुगतान इस साल कर चुके हैं. हमने करीब 9 साल 292000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिया है.
यह भी पढ़ें : NCERT की सिलेबस में बदलाव के विरोध में हंगामा, लखनऊ में NSUI के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया