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बागपत में मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी बोले- "यदि हिम्मत है तो चुनाव लड़ें अखिलेश यादव"

बागपत शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत : कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है तो चुनाव लड़ें. उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के बारे में यदि कोई आलोचना करता है तो मेरे विचार से वह हिंदू धर्म के विरुद्ध है.

बागपत शुगर मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में बुधवार को कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रखी. अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है तो चुनाव लड़ें.