बागपत में मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी बोले- "यदि हिम्मत है तो चुनाव लड़ें अखिलेश यादव"
पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में बुधवार को कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:35 PM IST
बागपत : कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है तो चुनाव लड़ें. उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के बारे में यदि कोई आलोचना करता है तो मेरे विचार से वह हिंदू धर्म के विरुद्ध है.
बागपत शुगर मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में बुधवार को कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रखी. अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि हिम्मत है तो चुनाव लड़ें.
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के विवादित कथन से जुड़े सवाल पर मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि यह देखना होगा कि किस आवेश में आकर ऐसी टिप्पणी की गई है. भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी करना हिंदू धर्म के विरुद्ध है. भगवान श्रीकृष्ण करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक विषयों पर अनावश्यक विवाद की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए.
गन्ना मूल्य और किसानों के हितों पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में 85 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. इससे गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है. सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और गन्ना उत्पादन को लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है. गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और गन्ना उद्योग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बागपत को-ऑपरेटिव शुगर मिल के नए पेराई सत्र का शुभारंभ किया. साथ ही मिल के नवीनीकरण की बात भी दोहराई.
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