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मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की आंगनबाड़ी में बच्चों संग पढ़ाई, नक्सल पुनर्वास केंद्र में नई शुरुआत का दिया भरोसा

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की आंगनबाड़ी में बच्चों संग पढ़ाई ( Etv Bharat )

बच्चों के साथ आत्मीय संवाद अपने दौरे की शुरुआत मंत्री ने रोकेल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से की. यहां उन्होंने बच्चों के साथ किसी अतिथि की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह समय बिताया. मंत्री बच्चों के बीच फर्श पर बैठीं, उनसे एबीसीडी और पहाड़े सुने, उनकी पढ़ाई-लिखाई, खानपान और दिनचर्या के बारे में आत्मीयता से बातचीत की. मासूम बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी सीख साझा की, जिसे देखकर मंत्री ने उनकी सराहना की. उन्होंने बच्चों को फल और चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

सुकमा : महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर सुकमा पहुंचीं. उनका यह दौरा केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बच्चों के बीच अपनापन, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की कहानी और नक्सल हिंसा छोड़ चुके युवाओं के नए जीवन की उम्मीदों से भरा एक संवेदनशील संदेश बन गया.

एनआरसी केंद्र का किया निरीक्षण

इसके बाद मंत्री ने जिला अस्पताल स्थित पोषण एवं पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) का निरीक्षण किया.यहां कुपोषित बच्चों के उपचार और पोषण संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों को केंद्र तक लाने के निर्देश दिए. परिसर में पौधारोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.



एनआरसी केंद्र का किया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

एनआरसी केंद्र का भी किया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

एनआरसी केंद्र में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

इमली प्रसंस्करण केंद्र पहुंची मंत्री

दौरे के अगले चरण में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कुम्हाररास स्थित इमली प्रसंस्करण केंद्र पहुंचीं. यहां स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया. कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से लगभग 60 महिलाओं को रोजगार मिला है. वे इमली से जुड़े उत्पाद तैयार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं.मंत्री ने केंद्र के उत्पादन कक्षों का निरीक्षण किया और महिलाओं के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करते हैं.

इमली प्रसंस्करण केंद्र पहुंची मंत्री (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

दौरे का सबसे भावुक पड़ाव नक्सल पुनर्वास केंद्र रहा, जहां मंत्री ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं से खुलकर संवाद किया.उन्होंने केंद्र में रह रहे लोगों की आवास, भोजन, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली. कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि आत्मसमर्पित युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि वे सम्मानपूर्वक नया जीवन शुरू कर सकें.

नक्सल पुनर्वास केंद्र में नई शुरुआत का दिया भरोसा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

आंगनबाड़ी में बच्चों संग पढ़ाई (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 36 प्रशिक्षणार्थियों को वेलकम किट बांटी, उन्होंने युवाओं से कहा कि जीवन में बदलाव का सबसे बड़ा साहस सही रास्ता चुनना होता है. उन्होंने सभी को परिवार और समाज के साथ प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी. मंत्री ने विश्वास दिलाया कि सरकार उनके पुनर्वास, रोजगार और उज्ज्वल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग करती रहेगी.

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