ETV Bharat / state

शहीद के आंगन पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सुकमा में मां का हाथ थामकर बोलीं- ऐसे परिवारों का सम्मान करना सरकार का नैतिक दायित्व

सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित शहीद के घर पहुंची मंत्री राजवाड़े, अधिकारियों को दिए राशन कार्ड समेत सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश

minister meets martyr family
शहीद के आंगन पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 27, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उन घरों में भी हर दिन जारी रहता है, जहां किसी मां की आंखें अपने बेटे की राह ताकती रह जाती हैं. ऐसे ही दर्द, गर्व और त्याग से भरे माहौल के बीच मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित शहीद ASI रामू राम नाग के निवास पहुंचीं. यह दौरा केवल एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि उस मां के दर्द को साझा करने का प्रयास था, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बेटे को खो दिया.

मां का हाथ थामकर जाना हाल

मंत्री राजवाड़े ने शहीद रामू राम नाग के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र की सुरक्षा एवं जनसेवा के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. घर का वातावरण भावुक था, जहां शहीद की यादें हर कोने में जीवंत दिखाई दे रही थीं. श्रद्धांजलि के बाद मंत्री राजवाड़े ने शहीद की माताजी से मुलाकात की. उन्होंने उनका हाथ थामकर हाल जाना और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

शहीद केवल अपने परिवार के नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के बेटे होते हैं. उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और ऐसे परिवारों का सम्मान करना सरकार का नैतिक दायित्व भी है.- लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण

श्रद्धांजलि के बाद मंत्री राजवाड़े ने शहीद की माताजी से मुलाकात की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारियों को निर्देश

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद की माताजी के लिए अंत्योदय राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए. साथ ही उन्हें शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले. उन्होंने परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए.

minister meets martyr family
सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित शहीद ASI रामू राम नाग को किया नमन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज विकास, विश्वास और शांति की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस परिवर्तन की मजबूत नींव उन वीर जवानों के बलिदान पर टिकी है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की. मंत्री राजवाड़े ने यह भी कहा कि शहीदों का सम्मान केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके परिवारों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना ही उनके बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की आंगनबाड़ी में बच्चों संग पढ़ाई, नक्सल पुनर्वास केंद्र में नई शुरुआत का दिया भरोसा
बस्तर में अब महिला सशक्तिकरण पर जोर, जगदलपुर में मंत्री राजवाड़े ने कहा- आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों को रोजगार से जोड़ना फोकस
महतारी वंदन योजना में फिर जुड़ेंगे नए नाम, बस्तर से खुलेगा पोर्टल, सीएम से मिली सहमति: लक्ष्मी राजवाड़े

TAGGED:

MINISTER LAKSHMI RAJWADE SUKMA
JAGARGUNDA VISIT
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
जगरगुंडा स्थित शहीद के घर
MINISTER MEETS MARTYR FAMILY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.