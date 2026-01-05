ETV Bharat / state

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का दावा

छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने साय सरकार के दो साल की खासियत गिनाई.

Minister Lakshmi Rajwade
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 5, 2026 at 10:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है. इस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का दावा किया है. मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कागजी योजनाएं नहीं, बल्कि धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन है, ताकि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी मदद पहुंचे.

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: पेंशन से मिली आर्थिक स्थिरता

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छह पेंशन योजनाओं से 21 लाख 99 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं. इनमें से 98 प्रतिशत हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, जबकि 96 प्रतिशत का आधार सीडिंग पूरा हो चुका है. पेंशन आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हुई है.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

दिव्यांगजनों का किया जा रहा सशक्तिकरण

सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया है. यूडीआईडी परियोजना के तहत 2 लाख 74 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए गए हैं. कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के माध्यम से 8592 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र सहित आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए हैं. शिक्षा-प्रशिक्षण योजनाओं से 4391 दिव्यांगजनों को लाभ मिला है.

शिक्षा और प्रोत्साहन: छात्रवृत्ति से विवाह सहायता तक

दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 8726 हितग्राहियों को सहायता दी गई है. सामाजिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक 631 जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे उन्हें जीवन की नई शुरुआत में सहयोग मिला है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक व्यवस्था

मंत्री ने कहा कि राज्य में वृद्धजनों के लिए संरक्षण और देखरेख को मजबूत किया गया है. संचालित वृद्धाश्रमों के माध्यम से अब तक 840 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. प्रशामक देखरेख गृहों के जरिए गंभीर रूप से बीमार 140 बुजुर्गों को निःशुल्क उपचार एवं देखभाल का लाभ दिया गया है.

नशे के खिलाफ जारी है जंग

नशामुक्ति अभियान के तहत भारत माता वाहिनी योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है. राज्यभर में 3154 समूहों का गठन किया गया है, जो नशे के खिलाफ जनजागरूकता फैला रहे हैं. 25 जिलों में संचालित 26 नशामुक्ति केंद्रों के माध्यम से 4379 नशा पीड़ितों का उपचार एवं पुनर्वास किया गया है.

मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाएं

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं. हॉफ-वे-होम के माध्यम से मानसिक रोग से उपचारित 235 व्यक्तियों को आजीवन देखरेख और पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है. अपराजिता केंद्र के जरिए मानसिक रूप से बीमार 76 महिलाओं को उपचार और संरक्षण प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक नई पहल

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक 286 यात्राओं के माध्यम से 2.60 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा विधवा-परित्यक्ता महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराई गई है. इसके साथ ही सुगम छत्तीसगढ़ अभियान, दिव्यांग विकास आयोग के गठन और विभागीय बजट में वृद्धि जैसी नई पहलों से सरकार ने भविष्य की दिशा भी स्पष्ट की है.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की नीतियों का उद्देश्य केवल आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों को सम्मानजनक जीवन देना है. सरकार आने वाले समय में योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाकर समाज के हर वर्ग तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

52 दिन की हकीकत, 125 दिन का हल्ला, जी राम जी पर सवालों से बचते सीएम साय बोले, छोड़ो कल की बातें

MCB जिले के खड़गवां में कृषि महाविद्यालय भवन का शिलान्यास, 9 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण

सरगुजा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बच्चों की मुहिम, रैपर इकट्ठा कर कंपनी को भेजते हैं, 75 हजार हस्ताक्षर वाला पत्र PM को भेजेंगे

TAGGED:

ACHIEVEMENTS OF SAI GOVT
SAI GOVT IN SOCIAL WELFARE
छत्तीसगढ़ की साय सरकार
साय सरकार के दो साल
MINISTER LAKSHMI RAJWADE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.