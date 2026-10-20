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सूरजपुर में हादसे के बाद हिंसा पर भड़की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े , अफसरों की कार्रवाई पर उठाए सवाल

सूरजपुर में हादसे के बाद हिंसा पर भड़की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले कुबेरपुर गांव में सड़क हादसे के बाद तनाव के बीच कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी राजवाड़े पीड़ित परिवार से मिलने गई. उन्होंने हादसे में मृत महिला चंद्रावती जायसवाल के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हरसंभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया.

मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार