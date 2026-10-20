सूरजपुर में हादसे के बाद हिंसा पर भड़की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े , अफसरों की कार्रवाई पर उठाए सवाल
कुबेरपुर गांव में सड़क हादसे के बाद हुई हिंसा और ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नाराजगी जताई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 4:52 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले कुबेरपुर गांव में सड़क हादसे के बाद तनाव के बीच कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी राजवाड़े पीड़ित परिवार से मिलने गई. उन्होंने हादसे में मृत महिला चंद्रावती जायसवाल के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और हरसंभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया.
मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार
वहीं मंत्री ने मौके पर पुलिस और ग्रामीणों को आमने-सामने बैठाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. ग्रामीणों ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को पकड़ने, घरों से उठाने और एकतरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाएय. ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.
मंत्री ने हादसे को लेकर उठाया सवाल
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस दौरान सवाल उठाया कि हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आगजनी की थी.इस घटना के बाद तत्काल कार्रवाई की गई. लेकिन जिस गिट्टी लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौत हुई, उसके दस्तावेज, ट्रैक्टर मालिक और क्रशर संचालन की वैधता की जांच क्यों नहीं हुई.
हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जबकि आगजनी की घटना शाम 6 से 7 बजे के बीच हुई. ऐसे में इन पांच से छह घंटों के दौरान पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए. इसका जवाब अधिकारियों से मांगा गया है- लक्ष्मी राजवाड़े, कैबिनेट मंत्री
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश
वहीं मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषी वाहन चालक और अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.साथ ही बिना ठोस सबूत गिरफ्तार किए गए निर्दोष ग्रामीणों को तत्काल रिहा करने और पुलिस हिरासत में किसी भी प्रकार की मारपीट न करने की सख्त हिदायत दी.
कब हुई थी घटना ?
17 अक्टूबर को सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम और प्रदर्शन किया था. इस दौरान ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को क्रशर प्लांट से संबंधित होने का आरोप लगाते हुए प्लांट में आगजनी की कोशिश की थी. इस दौरान पुलिस और राजस्व की टीम को ग्रामीणों ने कई घंटे तक घेर कर रखा था. जब पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को मौके से हटाना चाहा तो उन पर हमला हुआ.इसके बाद भारी पुलिस बल भेजकर मौके की स्थिति को संभाला गया.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया था.
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