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UP के गन्ना मंत्री फिरोजाबाद पहुंचे; बाबा नीम करौरी की जन्मस्थली के दर्शन, सपा पर पलटवार

UP के गन्ना मंत्री फिरोजाबाद पहुंचे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जनपद के प्रभारी मंत्री और यूपी सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी फिरोजाबाद पहुंचे. उन्होंने बाबा नीम करौली धाम में दर्शन किए. वहां निर्माणाधीन मल्टीपरपज हॉल और डॉरमेट्री के विकास कार्यों को देखा. उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि यहां सुविधाओं का और ज्यादा विस्तार किया जाए ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो.

उन्होंने कार्य को तय समय मे गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणपत्र पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 10 साल में लोग जो भूल गए थे, उनके घोषणापत्र से समाजवादी पार्टी के कुशासन की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं.