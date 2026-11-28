UP के गन्ना मंत्री फिरोजाबाद पहुंचे; बाबा नीम करौरी की जन्मस्थली के दर्शन, सपा पर पलटवार
प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाबा नीम करौली धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:56 AM IST
फिरोजाबाद: जनपद के प्रभारी मंत्री और यूपी सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी फिरोजाबाद पहुंचे. उन्होंने बाबा नीम करौली धाम में दर्शन किए. वहां निर्माणाधीन मल्टीपरपज हॉल और डॉरमेट्री के विकास कार्यों को देखा. उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि यहां सुविधाओं का और ज्यादा विस्तार किया जाए ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो.
उन्होंने कार्य को तय समय मे गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणपत्र पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 10 साल में लोग जो भूल गए थे, उनके घोषणापत्र से समाजवादी पार्टी के कुशासन की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं.
प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बाबा नीम करौली धाम पहुंचकर विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया. उन्होंने मंदिर परिसर में मत्था टेककर प्रदेशवासियों की सुख-शांति, खुशहाली एवं निरंतर समृद्धि की कामना की. दर्शन-पूजन के बाद गन्ना मंत्री ने धाम परिसर में चल रहे सौंदर्याकरण एवं निर्माणाधीन मल्टीपरपज हॉल व डॉरमेट्री के कार्यों का जायजा लिया.
उन्होंने मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के अभियंताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए. निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण किया जाए.
मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने धाम परिसर में श्रद्धालुओं के आवागमन, पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया, ताकि देश-विदेश से आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाबा नीम करौली धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मल्टीपरपज हॉल व डॉरमेट्री के निर्माण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अत्यंत सुगम एवं आधुनिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.
यह भी पढ़ें: UP के मंत्री संदीप सिंह के रिसेप्शन पर पहुंचे पीएम मोदी; नव दंपति ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद