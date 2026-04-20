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18 कमरों का आलीशान मकान कोहड़िया में मंत्री जी ने बना रखा है: जयसिंह अग्रवाल

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल महिला आरक्षण को लेकर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे, पर उनके निशाने पर मंत्री लखनलाल देवांगन रहे.

Women Reservation Bill
जयसिंह अग्रवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 9:31 PM IST

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कोरबा: श्रम उद्योग एवं आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन पर आज जयसिंह अग्रवाल ने जमकर हमला बोला. दरअसल हाल ही में लखन लाल देवांगन ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह ठेकेदारी करते हैं. इस पर पलट ₹वार करते हुए अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि मेरे परिवार के लोग ठेकेदारी करते हैं, और मेरे बेटे पहले से ही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. लखनलाल देवांगन के पिता स्व तुलसी देवांगन भी एक समय ठेकेदारी किया करते थे. यह कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लखन लाल की तरह मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं झोपड़ी में रहता हूं.

कोहड़िया में मंत्री जी ने बना रखा बंगला: जयसिंह अग्रवाल

पूर्व मंत्री ने वर्तमान मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 18 कमरों का आलीशान निवास कोहड़िया में बना रखा है. वह किस हिसाब से झोपड़ी है. कोहड़िया स्थित मंत्री के निवास में उनके बेटे, भाई, भतीजे सबका अलग-अलग चैंबर बना हुआ है. इस घर में कोरबा जिले में संचालित होने वाले कोयला, डीजल, कबाड़ चोरी जैसे अवैध कार्यों की वसूली चलती है. भाजपा के लोगों ने ही नाम नहीं बताने की शर्त पर यह सारी जानकारी मुझे दी है. सभी अलग-अलग कमरों में बैठकर अवैध कार्यों के वसूली कर रहे हैं. जिला में तमाम तरह के अवैध कार्यों को संरक्षण दिया जा रहा है कानून व्यवस्था का बुरा हाल है.

जयसिंह अग्रवाल (ETV Bharat)

महिला आरक्षण को लेकर प्रेस कांफ्रेंस

वहीं, जयसिंह अग्रवाल ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया. टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है. बल्कि इसके अधूरे और भ्रामक स्वरूप के खिलाफ है. पांच राज्यों के चुनाव के वक्त भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश की जनता को गुमराह कर रही है. इसलिए आनन फानन में यह महिला बिल लाया गया है. जो कि वास्तव में महिलाओं के आरक्षण या उन्हें अधिकार देने के लिए नहीं है. बल्कि बीजेपी को राजनीतिक लाभ दिलवाने के लिए है. लेकिन देश की जनता अब यह बात समझ चुकी है. वह भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है.



महिला आरक्षण बिल के नाम पर छल: जयसिंह अग्रवाल

अग्रवाल ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है. उनका आरोप है कि यह विधेयक समग्र और संतुलित नहीं है. बल्कि राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर जल्दबाजी में लाया गया प्रतीत होता है. बिल में OBC और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है. इससे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है. पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि इस कानून को जनगणना और परिसीमन से जोड़ देना इसकी सबसे बड़ी खामी है. इससे इसके लागू होने में कई वर्षों की देरी हो सकती है.

पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल

पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि यदि सरकार की मंशा साफ है तो इसे तत्काल लागू करने की स्पष्ट समयसीमा क्यों नहीं तय की गई है. अग्रवाल ने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर यह कदम वास्तव में राजनीतिक छवि सुधारने और वोट बैंक साधने की रणनीति ज्यादा लगता है. उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के सीटों को बढ़ाया जाना कोई नई बात नहीं है. परिसीमन पहले भी होता रहा है. लेकिन वर्तमान में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है. 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन किया जा रहा है. जो कि सरासर गलत है, जनगणना के प्रक्रिया चालू हो गई है. वर्तमान में जनगणना चल रही है. इसके बाद परिसीमन किया जा सकता है. लेकिन भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे हड़बड़ी में लागू करना चाहती है.

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