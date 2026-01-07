ETV Bharat / state

खैरागढ़ दौरे पर प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन, विकास योजनाओं की समीक्षा की, कांग्रेस पर भी हमला

मेडिकल यूनिट को हरी झंडी: प्रभारी मंत्री ने जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित किया. इसके बाद उन्होंने कलेक्टोरेट में विभागवार समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी.

खैरागढ़: छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री और खैरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर खैरागढ़ पहुंचे. अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा कर विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया. साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला.

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए रोजगार आधारित योजनाओं को नए स्वरूप में लागू किया जा रहा है.- लखन लाल देवांगन, प्रभारी मंत्री

जी राम जी योजना पर कहा: मंत्री ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. इससे गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर रोक लगेगी.

कांग्रेस पर हमला: इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी देश के लिए पूज्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूर्ण सम्मान देती है. कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम पर कितने बड़े रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट या राष्ट्रीय महत्व की संरचनाओं का नामकरण किया यह जनता को बताना चाहिए.

कांग्रेस का एक परिवार पर फोकस: उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के महापुरुषों की विरासत को भुलाकर केवल एक परिवार विशेष के नाम पर संस्थानों और योजनाओं का नामकरण किया. महात्मा गांधी सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ भीमराव अंबेडकर जैसे राष्ट्रनिर्माताओं को कांग्रेस ने लगातार उपेक्षित किया, जबकि भाजपा सरकार उनके विचारों और योगदान को सम्मान और पहचान देने का काम कर रही है.

इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष बिसेसर साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर जिले में दिनभर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां चर्चा का विषय बनी रहीं.