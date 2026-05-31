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विनेश फोगाट के ‘सिस्टम’ सवाल पर मंत्री कृष्ण बेदी ने किया पलटवार, जानें क्या बोले?

चरखी दादरी के रानीला में भाजपा प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने विनेश फोगाट पर बड़ा बयान दिया.

KRISHNA BEDI HITS VINESH PHOGAT
मंत्री कृष्ण बेदी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 31, 2026 at 8:38 PM IST

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चरखी दादरी: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पहलवान विनेश फोगाट द्वारा खेल प्रणाली (सिस्टम) पर उठाए गए सवालों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

खेल संघों और खिलाड़ियों दोनों को आत्ममंथन करे: मंत्री बेदी ने कहा कि "यदि किसी खिलाड़ी को किसी प्रकार की शिकायत है तो उस पर संबंधित खेल महासंघ ही बेहतर ढंग से जवाब दे सकता है. हरियाणा देश का ऐसा प्रदेश है जहां हजारों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में यह भी चिंतन और मंथन का विषय है कि आखिर ऐसी स्थिति केवल एक खिलाड़ी के साथ ही क्यों उत्पन्न होती है." उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े मामलों में संबंधित संघों और खिलाड़ियों दोनों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है."

विनेश फोगाट के ‘सिस्टम’ सवाल पर मंत्री कृष्ण बेदी का पलटवार, (Etv Bharat)

'योजनाओं को जन-जन पर पहुंचाने का आह्वान किया': सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी शनिवार को चरखी दादरी के गांव रानीला स्थित जैन मंदिर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे. इस दौरान मंत्री ने दादरी विधायक सुनील सांगवान के साथ कार्यकर्ताओं संग सरकार की योजनाओं को जन-जन पर पहुंचाने का आह्वान किया.

'प्रशिक्षण का उद्देश्य योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना': मीडिया से बात करते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती, बल्कि प्रतिदिन चुनावी तैयारी और जनसंपर्क अभियान में जुटी रहती है. केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

'कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी': मंत्री ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं. यही कारण है कि संगठन कार्यकर्ताओं को योजनाओं, नीतियों और सरकार की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है. ताकि वे आमजन तक सही जानकारी पहुंचा सकें. हरियाणा के सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनसे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है. बेदी ने दावा किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर हरियाणा ने संगठनात्मक मजबूती का उदाहरण पेश किया है.

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