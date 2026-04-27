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सोनीपत में मंत्री कृष्ण लाल पंवार का बड़ा बयान 'जब दुष्यंत गठबंधन सरकार में थे तब भाजपा अच्छी थी, अब खराब हो गई'

कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ( ETV Bharat )