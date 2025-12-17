ETV Bharat / state

करनाल में विपक्ष पर गरजे मंत्री कृष्ण बेदी, सुरक्षा मुद्दे पर इनेलो-जेजेपी को घेरा, कांग्रेस पर साजिश और भ्रम फैलाने का लगाया आरोप

करनाल में विपक्ष पर गरजे मंत्री कृष्ण बेदी ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने करनाल में कांग्रेस और इनेलो–जेजेपी पर तीखा प्रहार किया. पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मंत्री करनाल पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री बेदी ने कहा कि, "विपक्ष विकास के मुद्दों पर विफल होने के बाद अब अनर्गल बयानबाजी पर उतर आया है." इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी द्वारा हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किए जाने को ऐतिहासिक निर्णय बताया. सुरक्षा मुद्दे पर इनेलो-जेजेपी को घेरा: दिग्विजय चौटाला परिवार की सुरक्षा हटाए जाने के सवाल पर मंत्री बेदी ने इनेलो और जेजेपी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि, "सुरक्षा किसी राजनीतिक परिवार की जागीर नहीं है. सुरक्षा तय नियमों और प्रोटोकॉल के तहत दी जाती है. जो व्यक्ति न विधायक है, न सांसद और न ही किसी संवैधानिक पद पर है, उसे विशेष सुरक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है. इस मुद्दे पर राजनीति करना इनेलो-जेजेपी की हताशा को दर्शाता है." चौटाला परिवार की अंदरूनी कलह पर बोले मंत्री: मंत्री बेदी ने आगे कहा कि, "इनेलो और जेजेपी के बीच चल रहा विवाद चौटाला परिवार की अंदरूनी राजनीति का परिणाम है. कुछ लोग ताऊ देवीलाल के नाम पर दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, जबकि ताऊ देवीलाल ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया. आज उसी परिवार में आपसी टकराव और असंतुलन जनता के सामने है." विपक्ष पर गरजे मंत्री कृष्ण बेदी (ETV Bharat) कांग्रेस पर साजिश और भ्रम फैलाने का आरोप: कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मंत्री बेदी ने कहा कि, "देश में भ्रम और साजिश की राजनीति कांग्रेस की पुरानी आदत रही है. कांग्रेस ने समय-समय पर देश विरोधी ताकतों को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया है, जिसे अब जनता पूरी तरह नकार चुकी है."