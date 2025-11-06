ETV Bharat / state

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बायोफ्यूल डीजल फैक्ट्री पर मारा छापा, संभागीय आयुक्त को दिए जांच के निर्देश

आपदा राहत व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ( Etv Bharat Bikaner )

बीकानेर: प्रदेश के आपदा राहत व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा देर रात बीकानेर पहुंचे. वे बीकानेर के नापासर इलाके में एक बायो फ्यूल डीजल फैक्ट्री में अचानक कार्रवाई के लिए पहुंचे. प्रदेश में नकली बीज और मिलावटी कीटनाशक की शिकायतों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहे मीणा के बीकानेर पहुंचने के बाद स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना मिली. इससे अधिकारियों व व्यापारियों में हड़कंप मच गया. बाद में उन्होंने संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए. मीणा ने देर रात अचानक फैक्ट्री में पहुंचकर वहां मौजूद फैक्ट्री मालिक और स्टाफ से पूछताछ की. इस दौरान फैक्ट्री मालिक ने मीणा के सामने काफी देर तक अपना पक्ष रखा. मीणा ने करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक फैक्ट्री में रुककर पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया और वहां स्टॉक किए गए केमिकल और अन्य पदार्थों के बारे में भी जानकारी ली. संभागीय आयुक्त को दिए निर्देश: बीकानेर आ रहे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रास्ते में ट्रक से गाड़ियों में डीजल भरने का दृश्य देखा और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों और ड्राइवर से बातचीत की तो एक फैक्ट्री के बारे में मालूम चला. वे तत्काल फैक्ट्री पर पहुंचे. बाद में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए.