मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बायोफ्यूल डीजल फैक्ट्री पर मारा छापा, संभागीय आयुक्त को दिए जांच के निर्देश

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बीकानेर के नापासर इलाके में बायो फ्यूल फैक्ट्री पहुंचे. उन्होंने फैक्ट्री का निरीक्षण कर मालिक से पूछताछ की.

Minister Kirori Lal Meena
आपदा राहत व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (Etv Bharat Bikaner)
Published : November 6, 2025 at 11:23 AM IST

बीकानेर: प्रदेश के आपदा राहत व कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा देर रात बीकानेर पहुंचे. वे बीकानेर के नापासर इलाके में एक बायो फ्यूल डीजल फैक्ट्री में अचानक कार्रवाई के लिए पहुंचे. प्रदेश में नकली बीज और मिलावटी कीटनाशक की शिकायतों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहे मीणा के बीकानेर पहुंचने के बाद स्थानीय अधिकारियों को इसकी सूचना मिली. इससे अधिकारियों व व्यापारियों में हड़कंप मच गया. बाद में उन्होंने संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए.

मीणा ने देर रात अचानक फैक्ट्री में पहुंचकर वहां मौजूद फैक्ट्री मालिक और स्टाफ से पूछताछ की. इस दौरान फैक्ट्री मालिक ने मीणा के सामने काफी देर तक अपना पक्ष रखा. मीणा ने करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक फैक्ट्री में रुककर पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया और वहां स्टॉक किए गए केमिकल और अन्य पदार्थों के बारे में भी जानकारी ली.

संभागीय आयुक्त को दिए निर्देश: बीकानेर आ रहे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रास्ते में ट्रक से गाड़ियों में डीजल भरने का दृश्य देखा और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों और ड्राइवर से बातचीत की तो एक फैक्ट्री के बारे में मालूम चला. वे तत्काल फैक्ट्री पर पहुंचे. बाद में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए.

मौके पर मिली नकदी: मंत्री मीणा ने मौके पर ही फैक्ट्री में रखे टैंकर में डेढ़ लाख लीटर बायोडीजल और अलग-अलग टंकियों में भारत केमिकल बायोडीजल देखा. इस दौरान फैक्ट्री में ही नकदी भी मिली. मंत्री ने वहां तत्काल नोट गिनने की मशीन से नकदी गिनवाई. बाद में देर रात तीन बजे मंत्री वहां से निकल गए. तब तक 15 लाख रुपए की गिनती की जा चुकी थी.

पढ़ें: किरोड़ी ने बीकानेर में की छापेमारी, बोले- किसानों की जमीन बंजर बनाई जा रही है

मंत्री मीणा के देर रात बीकानेर पहुंचने और एक फैक्ट्री में कार्रवाई करने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय व्यापारियों और फ्यूल डीजल लेने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया. विभागीय अधिकारियों ने अब गुरुवार सुबह ही अपडेट देने की बात कही है. फिलहाल फैक्ट्री के कागजात देखे जा रहे हैं. कार्रवाई के दौरान मीणा ने कुछ सवाल किए, जिनके जवाब पर फैक्ट्री मालिक के जवाबों से वह संतुष्ट नहीं हुए. इससे पहले भी बीकानेर जिले में दो बार मंत्री मीणा अलग-अलग बार छापेमारी शैली में कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें नकली खाद, बीज और मिलावट को लेकर कार्रवाई की थी. बीकानेर संभाग के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी मंत्री मीणा ने अलग-अलग कार्रवाई की थी.

