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Raid in Jodhpur : बाजार से खरीदी मूंगफली को बीज के नाम पर बेचने का खुलासा, मंत्री ने छापा मारकर रोकी बिक्री

मंत्री मीणा का ताबड़तोड़ एक्शन जारी. चौमूं के बाद अब जोधपुर के गोदाम में छापा. घटिया मूंगफली बीज बेचने का आरोप...

Fungus Infected Peanut Seed
मंत्री मीणा का एक्शन... (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 1:11 PM IST

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जोधपुर: नकली व घटिया खाद बीज की बिक्री रोकने के लिए अपने अंदाज में काम करने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को जोधपुर में नौ मील स्थित एक गोदाम पर छापा मारा. मंत्री ने बताया कि यहां मंडी से खरीदी मूंगफली को बीज के नाम पर बेचने के लिए अवैध भंडारण किया गया है. बाजार से उठाकर बीज बनाने के लिए भंडारण किया गया है. यह बीज नहीं है. मथानिया से उठाई गई मूंगफली है. इसे बीज के रूप में बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है. हमने इसकी बिक्री रोक दी है. इसकी लैब से जांच होगी.

मंत्री ने बताया कि यह गुजरात के मैसर्स गजराज व ग्रीन गणेश के नाम से दो फर्म हैं. इनके बिल जांचने पर पता चला कि कोई बिल बज्जू, कोई नोखा व कुछ बीकानेर के बीज हैं. हमने सवाल किए तो कोई जवाब नहीं दे रहा हैं. बिल के हिसाब से माल वहां जाना चाहिए. अगर उतार लिया तो इनके ई-वे बिल कहां है? जिसमें सारी जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है.

मंत्री का छापा, सुनिए क्या कहा.... (ETV Bharat Jodhpur)

यह कुल माल 50 करोड़ का है. यह असली बीज नहीं है, घटिया बीज है, जिसे आने वाले समय में किसानों को बेचने के लिए काम में लिया जाएगा. मीणा से पूछा गया कि आप कार्रवाई कर रहे हैं तो विभाग क्या कर रहा है? इस पर उन्होंने कहा कि मैंं भी विभाग से ही हूं. इनको सूचना देंगे.

पढ़ें : बीज माफिया पर कृषि मंत्री किरोड़ी की 'सर्जिकल स्ट्राइक', जयपुर समेत प्रदेशभर में घटिया मूंगफली बीज पर मारे छापे

मुकदमा और कार्रवाई होगी : मंत्री ने बताया कि इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा. सीड एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे. जांच पूरी होने के बाद बीज गलत पाया गया तो सख्त कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने बताया कि अवैध भंडारण की कोई अनुमति नहीं है. बिल कहीं का और माल यहां रखा हुआ है. इससे साफ संकेत मिलता है कि यह बीज के नाम पर किसान के हाथ में देंगे, जो मंडी बाजार से उठाई गई है. यह किसानों के काम का नहीं है.

इस तरह से तैयार होता है बीज : मंत्री ने बताया कि बीज बनाने के लिए व्यापारी किसान को ब्रीडर सीड किसान को देता है. किसान उसे उगाकर वापस व्यापारी को देता ह. वहीं, किसानों को सप्लाई किया जाता है, उसे सर्टि​फाइड बीज कहा जाता है. यह बीज नहीं है. ब्रीडर सीड वैज्ञानिक तैयार करते हैं. यह बाजार से खरीदी घटिया मूंगफली यहां लाकर रखी गई है. हम इनके सैंपल लेकर इसकी पूरी जांच करवाएंगे.

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FUNGUS INFECTED PEANUT SEED
INFECTED PEANUT SEED

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