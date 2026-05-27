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Raid in Jodhpur : बाजार से खरीदी मूंगफली को बीज के नाम पर बेचने का खुलासा, मंत्री ने छापा मारकर रोकी बिक्री

मंत्री मीणा का एक्शन... ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: नकली व घटिया खाद बीज की बिक्री रोकने के लिए अपने अंदाज में काम करने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को जोधपुर में नौ मील स्थित एक गोदाम पर छापा मारा. मंत्री ने बताया कि यहां मंडी से खरीदी मूंगफली को बीज के नाम पर बेचने के लिए अवैध भंडारण किया गया है. बाजार से उठाकर बीज बनाने के लिए भंडारण किया गया है. यह बीज नहीं है. मथानिया से उठाई गई मूंगफली है. इसे बीज के रूप में बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है. हमने इसकी बिक्री रोक दी है. इसकी लैब से जांच होगी. मंत्री ने बताया कि यह गुजरात के मैसर्स गजराज व ग्रीन गणेश के नाम से दो फर्म हैं. इनके बिल जांचने पर पता चला कि कोई बिल बज्जू, कोई नोखा व कुछ बीकानेर के बीज हैं. हमने सवाल किए तो कोई जवाब नहीं दे रहा हैं. बिल के हिसाब से माल वहां जाना चाहिए. अगर उतार लिया तो इनके ई-वे बिल कहां है? जिसमें सारी जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है. मंत्री का छापा, सुनिए क्या कहा.... (ETV Bharat Jodhpur)