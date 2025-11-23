ETV Bharat / state

SIR से घुसपैठिए बंगाल से भाग रहे हैं, चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया है : किरोड़ी लाल मीणा

कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है.

शहीद स्वर्गीय जगन्नाथ मीणा की मूर्ति का अनावरण
शहीद स्वर्गीय जगन्नाथ मीणा की मूर्ति का अनावरण (सौजन्य - मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 5:08 PM IST

भीलवाड़ा : कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआईआर से बंगाल से नकली वोटर भाग रहे हैं. देश की जनता जो चाहती है उस मुताबिक चुनाव आयोग काम कर रहा है. देश भर में किसानों को सही खाद, बीज व दवा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है.

मीणा ने भीलवाड़ा सर्किट हाउस में प्रेस से मुखातिब होते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि किसान और हम कभी भी नहीं सोच सकते कि खाद नकली हो सकता है. बीज भी घटिया हो सकता है. ऐसा पेस्टिसाइड भी बन सकता है जो किसानों की फसलों पर असर न करे. इन तीनों चीजों पर सख्त कारवाई की गई है. इस दौरान प्रदेशभर में नकली खाद व नकली बीज भी पकड़ा था. राजस्थान में व्यापक स्तर पर गलत खाद व बीज के विरुद्ध अभियान चलाया है. कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को उत्तम खाद, बीज व दवा मिले, इसके लिए सख्त कानून लाया जाएगा, जिससे किसान को नकली खाद-बीज न मिले.

कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा (ETV Bharat Bhilwara)

मंत्री मीणा ने एसआईआर को लेकर कहा कि बिना बात राजनीतिक तूल दिया जा रहा है. विपक्ष मुद्दा बना कर देश की जनता को गुमराह करना चाहता है. सभी ने बिहार का परिणाम देखा है. देश की जनता जो चाहती है उस मुताबिक चुनाव आयोग काम कर रहा है. एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने वाले चाहते हैं कि कुछ घुसपैठिए वोट डालें. एक मतदाता के कई जगह नाम है, उस फर्जी मतदाता सूची की शुद्धिकरण का काम है. नकली वोट को हटा रहे हैं. घुसपैठिए बंगाल से भाग रहे हैं. चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है.

कृषि मंत्री रविवार को एक दिवसीय भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे. भीलवाड़ा सर्किट हाउस में पहुंचने पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भाजपा पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया. स्वागत के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरूदनी कस्बे में शहीद स्वर्गीय जगन्नाथ मीणा की मूर्ति का अनावरण भी किया. इस दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा सहित जिले के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

SIR IN RAJASTHAN
SIR IN WEST BENGAL
MINISTER KIRODI LAL MEENA
बंगाल में SIR
ELECTION COMMISSION SIR

