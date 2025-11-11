ETV Bharat / state

अंता में वसुंधरा राजे का मैनेजमेंट माइक्रो लेवल तक मजबूत, पर्दे के पीछे हमने भी काम किया : किरोड़ी लाल मीणा

उदयपुर : प्रदेश की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है. इस बीच राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक बड़ा बयान सामने आया है. अंता उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखने के सवाल पर मंत्री मीणा ने कहा कि वहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे की गहरी पकड़ है. अंता में उनका माइक्रो लेवल तक बेहतरीन मैनेजमेंट है.

मंगलवार को उदयपुर दौरे के दौरान उन्होंने एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर नेशनल कांफ्रेन्स के शुभारंभ पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में शिरकत की. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री मीणा ने अंता विधानसभा उपचुनाव और राज्य के कृषि मुद्दों पर खुलकर बयान दिया. मंत्री मीणा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बड़ी शख्सियत हैं. वो दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं. उन्होंने अपने स्तर पर काम किया है, लेकिन पर्दे के पीछे हमने भी योगदान दिया है. उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में वसुंधरा राजे और मीणा के बीच तालमेल के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, नरेश मीणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि 'वह हमारे साथ जुड़े ही नहीं रहे'.