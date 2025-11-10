बड़ा आरोप : मंत्री किरोड़ी बोले- किसान महंगे दामों पर ब्लैक करते हैं यूरिया
कृषि मंत्री ने कहा- कुछ किसान ऐसे हैं, जो 10 बैग लेते हैं और उनमें से 8 को ब्लैक कर देते हैं. जानिए पूरा मामला...
Published : November 10, 2025 at 7:04 PM IST
जयपुर: प्रदेश में डीएपी खाद (यूरिया)की कमी को लेकर एक ओर जहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा छापेमारी करते हुए नजर आते हैं तो वहीं अब उन्होंने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है. किरोड़ी ने कहा कि कुछ किसान ऐसे हैं जो यूरिया को ब्लैक कर रहे हैं. किरोड़ी ने सोमवार शाम सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप यूरिया नहीं मिल पा रहा है. जितनी आवश्यकता है उतना नहीं मिल पा रहा है. पहले पिछली सरकारों में जितना दिया जा रहा था, उतना ही अब मिल पा रहा है और हम इसे बड़े ढंग से निरंतर देख रहे हैं. हम ब्लॉक लेवल तक भी पता कर लेते हैं कि कहां कितनी कमी है और कहीं ज्यादा आ गया तो उसको कम वाली जगह पर डायवर्ट कर देते हैं.
हम दो समस्याओं से जूझ रहे हैं : कृषि मंत्री ने यूरिया की कमी को लेकर कहा कि इस समय हम दो समस्याओं से जूझ रहे हैं. पहली समस्या यह है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें दो बैग की जरूरत होती है, लेकिन वो 10 बैग लेते हैं. उनमें से 8 को ब्लैक कर देते हैं. दूसरी समस्या यह है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो मेवात का इलाका हो, हनुमानगढ़, गंगानगर हो, फलोदी जोधपुर हो, सिरोही-जालोर हो या फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ हो. इन जिलों से पड़ोसी राज्यों में यूरिया चोरी-छिपे भेजा जा रहा है. हालांकि, हमने चेक पोस्ट पर पुलिस भी तैनात कर रखी है जो निरंतर इस पर कड़ी नजर रखती है.
पढ़ें : बीज कंपनियों की धांधली का बड़ा खुलासा, कृषि मंत्री ने 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर लगाई रोक
इसके अलावा तीसरी समस्या यह है कि कुछ छोटे-मोटे माफिया हैं, जो यूरिया को महंगे दामों पर बेचते हैं. यही कारण है कि यूरिया का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन हम पूरे सिस्टम को डेवलप करने में लगे हुए हैं. प्रतापगढ़ में भी यूरिया को लेकर किसानों की लंबी लाइनों को लेकर मैंने कलेक्टर से बात की है. कलेक्टर का कहना है कि यहां कोई मारामारी नहीं है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो फालतू बैग ले जाते हैं और आगे उन्हें अपने हिसाब से बेच देते हैं. ऐसी व्यवस्थाओं को भी हम नियंत्रित कर रहे हैं.