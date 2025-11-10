ETV Bharat / state

बड़ा आरोप : मंत्री किरोड़ी बोले- किसान महंगे दामों पर ब्लैक करते हैं यूरिया

जयपुर: प्रदेश में डीएपी खाद (यूरिया)की कमी को लेकर एक ओर जहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा छापेमारी करते हुए नजर आते हैं तो वहीं अब उन्होंने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है. किरोड़ी ने कहा कि कुछ किसान ऐसे हैं जो यूरिया को ब्लैक कर रहे हैं. किरोड़ी ने सोमवार शाम सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप यूरिया नहीं मिल पा रहा है. जितनी आवश्यकता है उतना नहीं मिल पा रहा है. पहले पिछली सरकारों में जितना दिया जा रहा था, उतना ही अब मिल पा रहा है और हम इसे बड़े ढंग से निरंतर देख रहे हैं. हम ब्लॉक लेवल तक भी पता कर लेते हैं कि कहां कितनी कमी है और कहीं ज्यादा आ गया तो उसको कम वाली जगह पर डायवर्ट कर देते हैं.

हम दो समस्याओं से जूझ रहे हैं : कृषि मंत्री ने यूरिया की कमी को लेकर कहा कि इस समय हम दो समस्याओं से जूझ रहे हैं. पहली समस्या यह है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें दो बैग की जरूरत होती है, लेकिन वो 10 बैग लेते हैं. उनमें से 8 को ब्लैक कर देते हैं. दूसरी समस्या यह है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो मेवात का इलाका हो, हनुमानगढ़, गंगानगर हो, फलोदी जोधपुर हो, सिरोही-जालोर हो या फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ हो. इन जिलों से पड़ोसी राज्यों में यूरिया चोरी-छिपे भेजा जा रहा है. हालांकि, हमने चेक पोस्ट पर पुलिस भी तैनात कर रखी है जो निरंतर इस पर कड़ी नजर रखती है.