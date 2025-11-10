ETV Bharat / state

बड़ा आरोप : मंत्री किरोड़ी बोले- किसान महंगे दामों पर ब्लैक करते हैं यूरिया

कृषि मंत्री ने कहा- कुछ किसान ऐसे हैं, जो 10 बैग लेते हैं और उनमें से 8 को ब्लैक कर देते हैं. जानिए पूरा मामला...

Kirodi Lal Meena
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश में डीएपी खाद (यूरिया)की कमी को लेकर एक ओर जहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा छापेमारी करते हुए नजर आते हैं तो वहीं अब उन्होंने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है. किरोड़ी ने कहा कि कुछ किसान ऐसे हैं जो यूरिया को ब्लैक कर रहे हैं. किरोड़ी ने सोमवार शाम सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप यूरिया नहीं मिल पा रहा है. जितनी आवश्यकता है उतना नहीं मिल पा रहा है. पहले पिछली सरकारों में जितना दिया जा रहा था, उतना ही अब मिल पा रहा है और हम इसे बड़े ढंग से निरंतर देख रहे हैं. हम ब्लॉक लेवल तक भी पता कर लेते हैं कि कहां कितनी कमी है और कहीं ज्यादा आ गया तो उसको कम वाली जगह पर डायवर्ट कर देते हैं.

हम दो समस्याओं से जूझ रहे हैं : कृषि मंत्री ने यूरिया की कमी को लेकर कहा कि इस समय हम दो समस्याओं से जूझ रहे हैं. पहली समस्या यह है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें दो बैग की जरूरत होती है, लेकिन वो 10 बैग लेते हैं. उनमें से 8 को ब्लैक कर देते हैं. दूसरी समस्या यह है कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो मेवात का इलाका हो, हनुमानगढ़, गंगानगर हो, फलोदी जोधपुर हो, सिरोही-जालोर हो या फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ हो. इन जिलों से पड़ोसी राज्यों में यूरिया चोरी-छिपे भेजा जा रहा है. हालांकि, हमने चेक पोस्ट पर पुलिस भी तैनात कर रखी है जो निरंतर इस पर कड़ी नजर रखती है.

कृषि मंत्री किरोड़ी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : बीज कंपनियों की धांधली का बड़ा खुलासा, कृषि मंत्री ने 44 हजार क्विंटल बीज की बिक्री पर लगाई रोक

इसके अलावा तीसरी समस्या यह है कि कुछ छोटे-मोटे माफिया हैं, जो यूरिया को महंगे दामों पर बेचते हैं. यही कारण है कि यूरिया का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन हम पूरे सिस्टम को डेवलप करने में लगे हुए हैं. प्रतापगढ़ में भी यूरिया को लेकर किसानों की लंबी लाइनों को लेकर मैंने कलेक्टर से बात की है. कलेक्टर का कहना है कि यहां कोई मारामारी नहीं है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो फालतू बैग ले जाते हैं और आगे उन्हें अपने हिसाब से बेच देते हैं. ऐसी व्यवस्थाओं को भी हम नियंत्रित कर रहे हैं.

TAGGED:

FERTILIZER SCAM
MINISTER KIRODI LAL MEENA
FERTILIZER BLACK MARKETING
ब्लैक करते हैं यूरिया
RAJASTHAN FARMERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

बॉलीवुड की वो अकेली एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान संग दी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर, नहीं हुई आज तक एक भी फ्लॉप

तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए Omni बसें नहीं चलेंगी, ये है वजह

लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.