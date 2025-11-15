Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

अलवर: लाल प्याज के दाम गिरे, किसान परेशान, मंत्री मीणा ने कहा- राजफैड-नैफेड से खरीद पर हो रही बातचीत

किसानों को लालप्याज के दाम नहीं मिलने पर किसानों को नुकसान हो रहा है.

RED ONIONS IN ALWAR
प्याज किसानों की समस्या सुनते मंत्री मीणा (Etv Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: प्रदेश के कृषि एवं अलवर के जिला प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने लाल प्याज के उचित भाव नहीं मिलने से किसानों की चिंता को जायज ठहराया है. उन्होंने कहा कि प्याज की एमएसपी लागू नहीं होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है. राज्य सरकार किसानों को लाल प्याज की फसल पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राजफैड व नैफेड के माध्यम से खरीद करवाकर राहत दिलाने का प्रयास कर रही है.

जिला प्रभारी मंत्री डॉ. मीणा शनिवार को अलवर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि लाल प्याज की फसल का एमएसपी में नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार चाहती है कि किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए पैसा मिले. इसके लिए राजफैड व नैफेड को संयुक्त रूप से बैठक करके किसानों की समस्या का समाधान तलाशने का निर्देश दिया गया है.

मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा. (Etv Bharat Alwar)

पढ़ें: लाल प्याज : किसानों के हाथ खाली, खुदरा दुकानदारों की बल्ले-बल्ले

डॉ. मीणा ने बताया कि किसानों को नकली खाद, बीज व दवाओं की बिक्री से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है. इसके तहत छापेमार कार्रवाई कर नकली उत्पाद बरामद किए गए हैं. दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लाइसेंस निलंबित,रद्द किए गए हैं. उन्होंने खुलासा किया कि नकली बीज के 81 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसी प्रकार सिरोही व बीकानेर में नकली बायो डीजल पकड़े जाने के मामलों में कार्रवाई की गई है.

अंता में हार का विश्लेषण होगा: डॉ. मीणा ने कहा कि भाजपा मजबूत संगठन और विचारधारा के बल पर कार्य करती है. उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को संगठन की मजबूती का परिणाम बताया. प्रदेश की अंता सीट पर हुई हार के संबंध में उन्होंने कहा कि पार्टी इसके कारणों का विश्लेषण करेगी.

प्रत्येक स्कूल को दिए 2 लाख: शिक्षा क्षेत्र में हुई घटनाओं के संदर्भ में मंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत प्रत्येक स्कूल को 2 लाख रुपए मरम्मत के लिए आवंटित किए गए हैं. पूर्णतः क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में 24 जिलों से फसल क्षति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि शेष जिलों की रिपोर्ट आने का इंतजार है. सभी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किसानों को मुआवजा राशि एक साथ जारी की जाएगी.

TAGGED:

MINISTER KIRODI LAL MEENA
RED ONION PRICE
ONION MSP
RED ONIONS IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

अंता उप चुनाव: भाजपा के दिग्गज भी नहीं जिता पाए सीट, एक्सपर्ट ने गिनाए हार के ये कारण

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.