किरोड़ी का बैंक पर छापा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित घोटाला, मंत्री ने कही ये बड़ी बात
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर हनुमानगढ़ में मंत्री किरोड़ी का एक्शन. फसल बीमा क्लेम को लेकर उठाए सवाल...
Published : May 7, 2026 at 8:20 PM IST
हनुमानगढ़: देश की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान से एक बड़ा मामला सामने आया है. हनुमानगढ़ जिले की पल्लू स्थित बैंक शाखा में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अचानक कार्रवाई के दौरान लगभग 9 करोड़ रुपये के फर्जी बीमा क्लेम का मामला उजागर हुआ.
इस पूरे मामले में बैंक अधिकारियों, कथित फर्जी किसानों तथा बीमा प्रक्रिया से जुड़े कुछ अन्य लोगों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि 162 बाहरी लोगों के बचत खाते खोलकर उन्हें 'ऋणी किसान' दर्शाया गया, तथा खरीफ 2025 में मूंगफली फसल का बीमा कर दिया गया. आरोप है कि ब्रांच मैनेजर सहित अन्य बैंक कर्मचारियों ने कथित माफिया के साथ मिलकर नेटवर्क बनाया.
गजनेर तहसील से खुली पोल : कृषि मंत्री द्वारा मामले की जांच करवाने पर गजनेर तहसील प्रशासन ने गंभीर तथ्य सामने रखे. तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भेजी गई 162 नामों की सूची में अंकित व्यक्तियों के नाम पर संबंधित चकों/ग्रामों में कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है. खसरा नंबर और मुरब्बा नंबर पूर्णतया फर्जी पाए गए.
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मंत्री का बड़ा बयान : किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसे लूट का माध्यम बना रहे हैं. इस घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि ब्रांच मैनेजर सहित संबंधित बैंक कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.
162 तथाकथित किसानों के खिलाफ नामजद कार्रवाई होगी. संदिग्ध खातों को फ्रीज कराया जाएगा. फर्जी भूमि रिकॉर्ड की राजस्व जांच होगी. बीमा कंपनी अधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाएगी. उच्च बैंक अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर निलंबन की कार्रवाई अनुशंसा की जाएगी.