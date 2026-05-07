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किरोड़ी का बैंक पर छापा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित घोटाला, मंत्री ने कही ये बड़ी बात

मीडिया से बात करते किरोड़ी लाल मीणा ( ETV Bharat Hanumangarh )