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Kirodi in Action : जयपुर में जैविक उर्वरक इकाई पर कृषि मंत्री का छापा, गंभीर अनियमितताएं उजागर

प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर राजधानी में खाद की गुणवत्ता को लेकर खुद छापेमारी करने के लिए उतरे.

Minister Kirodi Lal Meena
जैविक उर्वरक इकाई पर कृषि मंत्री का छापा (ETV Bhart Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 6:36 PM IST

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जयपुर: राजधानी के हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया, कनोता में एक जैविक उर्वरक निर्माण इकाई पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अचानक छापा मारा और बड़ी कार्रवाई की. गुरुवार को इस दौरान निरीक्षण में जैविक उर्वरक के निर्माण और भंडारण से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिससे किसानों के हितों पर सवाल खड़े हो गए हैं.

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जैविक उर्वरक का निर्माण निर्धारित मानकों के विपरीत किया जा रहा था. जहां जैविक उर्वरक तैयार करने के लिए आदर्श तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. वहीं, इकाई में इसे करीब 45 डिग्री सेल्सियस पर तैयार किया जा रहा था. विशेषज्ञों के अनुसार इतने अधिक तापमान पर उर्वरक में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है.

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जांच में हुआ यह खुलासा : इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग में भ्रामक जानकारी दी जा रही थी. यह उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन है. कई उत्पादों पर उनकी वैधता अवधि 24 महीने तक दर्शाई गई थी, जबकि दानेदार जैविक उर्वरकों की सामान्य वैधता अवधि केवल 6 महीने होती है. इससे उपभोक्ताओं को गुमराह किए जाने की आशंका जताई गई है.

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निरीक्षण के दौरान कच्चे माल के रख-रखाव में भी भारी लापरवाही सामने आई. रॉ मटेरियल बिना उचित पहचान और लेबल के अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ मिला. साथ ही उर्वरकों का भंडारण भी निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिससे अवैध और असुरक्षित भंडारण की स्थिति स्पष्ट हुई.

कृषि मंत्री ने दिए सख्त निर्देश : कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर ही अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नमूने एकत्र कर विस्तृत जांच शुरू करने के आदेश दिए. साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह कार्रवाई प्रदेश में कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम है. साथ ही उन्होंने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार है.

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