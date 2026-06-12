ETV Bharat / state

बीज घूस कांड : कृषि विभाग ने छापेमारी के 14 दिन बाद दर्ज करवाया कोल्ड स्टोरेज संचालक के खिलाफ मामला...

बीज घूस कांड में पकड़े गए किरण कपाड़िया का माल जब्त करवाया था किरोड़ी ने...

Kirodi in Action
किरण कपाड़िया का माल जब्त करवाया था किरोड़ी ने... (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: एसीबी द्वारा हाल ही में बीकानेर में 15 करोड़ रुपए के सीज मूंगफली के नकली बीज छुड़ाने की एवज में ढाई करोड़ की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार गुजरात के जूनागढ निवासी किरण कुमार कपाड़िया ने ही जोधपुर में पांच लाख किलो से अधिक मूंगफली का स्टोरेज कर रखा था. इसका खुलासा जोधपुर कृषि विभाग द्वारा मंडोर थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में हुआ है.

विभाग के निरीक्षक राजेंद्र गढ़वाल की ओर से मंडोर थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 27 मई को जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में 9 मील स्थित विनायक कोल्डस्टोरेज पर की गई छापेमारी में जो मूंगफली बरामद हुई वह गुजरात की दो फर्म की थी. जिसका मालिक किरण कुमार कपाड़िया था. हालांकि, विभाग ने अवैध भंडारण के लिए कोल्डस्टोरेज की मालिक शीखा भूतड़ा व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. मंडोर थानाधिकारी शेषकरण ने बताया कि विभाग की रिपोर्ट पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर अरुणा कुमारी को दी गई है.

Jodhur District
पुलिस थाना मंडोर (ETV Bharat File Photo)

पढ़ें : बीज निगम रिश्वत कांड पर सियासी घमासान, किरोड़ी बोले- तिल मात्र भी भूमिका साबित हुई तो जेल जाने को तैयार

27 मई को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जोधपुर के 9 मील स्थित कोल्ड स्टोरज पर छापा मारा था. यहां पर बडी संख्या में मूंगफली थी, लेकिन कोल्ड स्टोरेज संचालक इसका पूरा जवाब नहीं दे पाए थे. लेकिन तब मंत्री ने यह कहा था कि गुजरात की फर्मों का यह माल हैं, जिसकी कीमत करीब पचास करोड़ है. यह बीज नहीं है, लेकिन सीजन शुरू होने पर इसे बीज के नाम पर बेचने की तैयारी है. यह अवैध भंडारण है, जो नियमानुसार गलत है. इसके लिए किसी तरह का अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया था.

पढ़ें : बीज माफिया पर कृषि मंत्री किरोड़ी की 'सर्जिकल स्ट्राइक', जयपुर समेत प्रदेशभर में घटिया मूंगफली बीज पर मारे छापे

27 हजार कट्टे हुए थे बरामद : विभागीय रिपोर्ट में सामने आया है कि छापेमारी में कुल 27179 कट्टे मूंगफली के पाए गए थे. प्रत्येक कट्टे में 20 किलो मूंगफली थी, जिन्हें बीज के लिए लाया गया था. इस हिसाब से 5 लाख 43 हजार 580 किलो माल था. इसके लिए संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया गया. इसके बाद इनकी जब्ती कर गुरुवार को विभाग ने रिपोर्ट थाने में दी थी. जिस पर रात को मामला दर्ज हुआ था. हालांकि, उस दिन मीणा ने बोरानाडा व मथानिया में भी दो जगह छापेमारी की थी, लेकिन उनमें अभी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है.

मंत्री घिरे तो कार्रवाई : 27 मई को कार्रवाई के दौरान कोल्डस्टोरज में माल जब्त कर इसकी बिक्री रोकी गई थी, लेकिन दस दिन बाद बीकानेर में जब एसीबी ने इसी बीज को वापस गुजरात भेजने के लिए कार्रवाई कर बीज निदेशक जुगल किशोर विश्नोई, फलोदी विधायक के पीए गणपत विश्नोई, किरण कुमार कपाड़िया सहित चार को गिरफ्तार किया तो हड़कंप मच गया. कपाड़िया बीज निदेशक से मिलकर जोधपुर में जब्त बीज को वापस गुजरात भेजने की तैयारी में था. इस पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा निशाने पर आ गए तो अब विभाग ने मामला दर्ज करवा दिया.

TAGGED:

MINISTER KIRODI LAL IN ACTION
COLD STORAGE OPERATOR
AGRICULTURE DEPARTMENT FILED A CASE
KIRODI IN ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.