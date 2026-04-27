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टाइगर रिजर्व में मंत्री के बेटे की शादी: आयोजन की नहीं थी लिखित अनुमति, राजाजी के इन कर्मियों से भी जवाब-तलब

वन विभाग ने रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड समेत कई कर्मियों से जवाब तलब किया है, SDO विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेंगे

MINISTER KHAJAN DAS SON WEDDING
टाइगर रिजर्व में मंत्री के बेटे की शादी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 27, 2026 at 4:32 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: कैबिनेट मंत्री खजानदास के बेटे की शादी का मामला अब जांच और कार्रवाई तक जा पहुंचा है. पहले मंदिर समिति पर मामला दर्ज हुआ, तो अब वन विभाग के कर्मियों से जवाब तलब किया गया है. खास बात ये है कि जांच के दौरान ये साफ हो गया है कि राजाजी के इस कोर जोन में शादी कराने की कोई लिखित अनुमति नहीं थी.

राजाजी टाइगर रिजर्व में VIP शादी का मामला: उत्तराखंड में एक बार फिर पर्यावरणीय नियमों और वीआईपी कल्चर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. कैबिनेट मंत्री खजानदास के बेटे की शादी से जुड़ा मामला अब जांच और कार्रवाई के दायरे में आ चुका है. यह पूरा विवाद राजाजी टाइगर रिजर्व के कोर जोन में आयोजित की जा रही शादी को लेकर है, जहां बिना लिखित अनुमति के भव्य तैयारियां किए जाने का मामला सामने आया.

मंत्री खजानदास के बेटे की शादी के लिए नहीं ली थी अनुमति: मंत्री के बेटे की शादी के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के संवेदनशील कोर जोन में बड़े स्तर पर टेंट, सजावट और अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं. यह वही क्षेत्र है जहां वन्यजीव संरक्षण के कड़े नियम लागू होते हैं और किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए स्पष्ट अनुमति जरूरी होती है. लेकिन जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इस आयोजन के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी.

मामले के तूल पकड़ने पर हरकत में आया था वन विभाग: मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब इसकी जानकारी मीडिया में आई. खबर सामने आते ही वन विभाग हरकत में आया और तत्काल कार्रवाई करते हुए शादी से जुड़े टेंट और अन्य सामान को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. बढ़ते दबाव के चलते आयोजन को सीमित करना पड़ा और आखिरकार शादी कम लोगों की मौजूदगी में संपन्न कराई गई.

इन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा: इस पूरे घटनाक्रम के बाद वन विभाग ने पहले चरण में सुरेश्वरी देवी मंदिर समिति के खिलाफ मामला दर्ज किया. आरोप है कि मंदिर समिति की ओर से ही इस आयोजन के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया था. इसके बाद विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने ही कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है.

लापरवाही या मिलीभगत इसकी भी हो रही जांच: वन विभाग ने रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड समेत कई कर्मियों से जवाब तलब किया है. इन सभी से पूछा गया है कि आखिर कैसे इतने संवेदनशील क्षेत्र में बिना अनुमति के इतना बड़ा आयोजन शुरू हो गया और विभाग को इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं मिली. विभागीय स्तर पर यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इसमें लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं थी.

एसडीओ देंगे जांच रिपोर्ट: इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित SDO (सब डिविजनल ऑफिसर) को निर्देश दिए गए हैं. SDO सभी कर्मियों से मिले जवाब और अपनी टिप्पणी के साथ विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

स्पष्टीकरण के बाद होगी कार्रवाई: इस मामले में वन विभाग के CF (मुख्य वन संरक्षक) राजीव धीमान ने पुष्टि करते हुए कहा कि-

प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है. सभी संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जैसे ही जवाब प्राप्त होंगे, उसके आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-राजीव धीमान, CF (मुख्य वन संरक्षक), वन विभाग-

राजाजी टाइगर रिजर्व को लेकर पहले भी हुए विवाद: राजाजी टाइगर रिजर्व पहले भी कई विवादों को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार मामला सीधे तौर पर एक मंत्री के परिवार से जुड़ा होने के कारण और अधिक संवेदनशील बन गया है. सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रभावशाली लोगों के लिए नियमों को दरकिनार किया जा सकता है. खासकर तब जब मामला पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा हो.

टाइगर रिजर्व में शादी पर्यावरणीय संतुलन को खतरा: कोर जोन में इस तरह के आयोजनों से वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार पर असर पड़ता है और यह संरक्षण के प्रयासों को कमजोर कर सकता है. ऐसे में इस तरह की घटनाएं न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी खतरा बन सकती हैं.

वन विभाग की कार्रवाई पर टिकी सभी की नजरें: फिलहाल इस पूरे मामले में सभी की नजरें वन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच के बाद क्या सिर्फ औपचारिक कार्रवाई होती है या वास्तव में जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाए जाते हैं.

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