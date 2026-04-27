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टाइगर रिजर्व में मंत्री के बेटे की शादी: आयोजन की नहीं थी लिखित अनुमति, राजाजी के इन कर्मियों से भी जवाब-तलब

देहरादून: कैबिनेट मंत्री खजानदास के बेटे की शादी का मामला अब जांच और कार्रवाई तक जा पहुंचा है. पहले मंदिर समिति पर मामला दर्ज हुआ, तो अब वन विभाग के कर्मियों से जवाब तलब किया गया है. खास बात ये है कि जांच के दौरान ये साफ हो गया है कि राजाजी के इस कोर जोन में शादी कराने की कोई लिखित अनुमति नहीं थी.

राजाजी टाइगर रिजर्व में VIP शादी का मामला: उत्तराखंड में एक बार फिर पर्यावरणीय नियमों और वीआईपी कल्चर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. कैबिनेट मंत्री खजानदास के बेटे की शादी से जुड़ा मामला अब जांच और कार्रवाई के दायरे में आ चुका है. यह पूरा विवाद राजाजी टाइगर रिजर्व के कोर जोन में आयोजित की जा रही शादी को लेकर है, जहां बिना लिखित अनुमति के भव्य तैयारियां किए जाने का मामला सामने आया.

मंत्री खजानदास के बेटे की शादी के लिए नहीं ली थी अनुमति: मंत्री के बेटे की शादी के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के संवेदनशील कोर जोन में बड़े स्तर पर टेंट, सजावट और अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं. यह वही क्षेत्र है जहां वन्यजीव संरक्षण के कड़े नियम लागू होते हैं और किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए स्पष्ट अनुमति जरूरी होती है. लेकिन जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इस आयोजन के लिए कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी.

मामले के तूल पकड़ने पर हरकत में आया था वन विभाग: मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब इसकी जानकारी मीडिया में आई. खबर सामने आते ही वन विभाग हरकत में आया और तत्काल कार्रवाई करते हुए शादी से जुड़े टेंट और अन्य सामान को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई. बढ़ते दबाव के चलते आयोजन को सीमित करना पड़ा और आखिरकार शादी कम लोगों की मौजूदगी में संपन्न कराई गई.

इन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा: इस पूरे घटनाक्रम के बाद वन विभाग ने पहले चरण में सुरेश्वरी देवी मंदिर समिति के खिलाफ मामला दर्ज किया. आरोप है कि मंदिर समिति की ओर से ही इस आयोजन के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया था. इसके बाद विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने ही कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है.

लापरवाही या मिलीभगत इसकी भी हो रही जांच: वन विभाग ने रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड समेत कई कर्मियों से जवाब तलब किया है. इन सभी से पूछा गया है कि आखिर कैसे इतने संवेदनशील क्षेत्र में बिना अनुमति के इतना बड़ा आयोजन शुरू हो गया और विभाग को इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं मिली. विभागीय स्तर पर यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इसमें लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं थी.