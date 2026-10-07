ETV Bharat / state

राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के लिए बस्तर तैयार, 15 राज्यों के सचिव होंगे शामिल- केदार कश्यप

जगदलपुर : बस्तर में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस सम्मेलन की शुरुआत 8 अक्टूबर को होगी और यह 9 अक्टूबर तक चलेगा. सहकारिता सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. छत्तीसगढ़ के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में 15 राज्यों के सचिव और 14 राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक भी शामिल होंगे.

8 अक्टूबर से सहकारिता सम्मेलन की शुरुआत

वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि सहकारिता सम्मेलन की शुरुआत जगदलपुर में 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी. यह सचिव स्तर की बैठक है और इसमें 15 राज्यों के सचिव शामिल हो रहे हैं. इस मीटिंग में सहकारिता कि दृष्टि से केंद्रीय और राज्य स्तर पर हो रहे कामों को लेकर चर्चा की जाएगी. उसके बाद योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा.

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप (ETV BHARAT)

पैक्स केवल धान खरीदी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि मॉडल पैक्स के रूप में स्थापित होंगी. कई सेवाएं पैक्स के जरिये संचालित हो रही है. सहकारिता का बस्तर में हमेशा से ही अभाव है. जबकि बस्तर में सहकारिता की अपार संभावना है. आने वाले सभी अधिकारियों का बस्तर में स्वागत है. इस बैठक से निश्चित ही रूप से आने वाले दिनों में सहकारिता के क्षेत्र में बेहतर काम करने का अवसर मिलेगा. इसका फायदा बस्तर को भी होगा- केदार कश्यप, वन एवं सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़

सहकारिता सम्मेलन से बनेगी कार्ययोजना

इस सम्मेलन में मल्टीपर्पस प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति और दुग्ध समितियों के गठन पर चर्चा होगी. इस मीटिंग में एम-पैक्स कंप्यूटरीकरण, सहकारिता में डिजिटल तकनीक के उपयोग, भंडारण क्षमता के विस्तार और सहकारी बैंकिंग के सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा होगी. एम-पैक्स से उर्वरक वितरण और बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं से समन्वय पर भी विचार कर अगले तीन महीनों की कार्ययोजना बनाई जाएगी.