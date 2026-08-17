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दिल्ली सचिवालय में मंत्री कपिल मिश्रा ने नाइजीरिया के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री से की बैठक

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा तथा पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में नाइजीरिया संघीय गणराज्य के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ. अलीयू साबी अब्दुल्लाही और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान कपिल मिश्रा ने नाइजीरियाई मंत्री एवं प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. बैठक में कृषि विकास, किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और कृषि उपज के बेहतर प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक की शुरुआत दोनों पक्षों के संक्षिप्त परिचय के साथ हुई.

इसके बाद दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने दिल्ली में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति तथा किसानों के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं पहलों की जानकारी साझा की. बैठक में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (डीएएमबी) ने भी विस्तृत प्रस्तुति दी. इसमें मंडियों के माध्यम से अनाज, सब्जियों, फलों और फूलों की आपूर्ति एवं विपणन श्रृंखला के प्रबंधन, कृषि उपज के बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया तथा मंडी व्यवस्था की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई.

इस अवसर पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि भारत और नाइजीरिया के बीच कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं. दिल्ली सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों, कृषि योजनाओं और मंडी व्यवस्था के अनुभवों को साझा करना दोनों देशों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक, बेहतर प्रबंधन और मजबूत बाजार व्यवस्था किसानों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. आज की बैठक के माध्यम से कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर सार्थक संवाद हुआ है.