दिल्ली: यमुना में सफाई का 60 फीसदी काम पूरा, अगले ढाई साल में बाकी 40 फीसदी काम होगा पूरा; मंत्री कपिल मिश्रा का दावा
मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यमुना की करीब 60 प्रतिशत सफाई हो चुकी है. 52 किलोमीटर हिस्से के पुनर्जीवन में प्रगति हुई है.
Published : November 10, 2026 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई और नदी के पुनर्जीवन को लेकर सरकार ने अपनी कार्ययोजना पर काम तेज करने का दावा किया है. दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को क्रूज के उद्घाटन के दौरान कहा कि यमुना की करीब 60 प्रतिशत सफाई हो चुकी है, जबकि शेष 40 प्रतिशत हिस्से की सफाई का काम जारी है. पिछले 18 से 19 महीनों में यमुना के दिल्ली से गुजरने वाले 52 किलोमीटर लंबे हिस्से के पुनर्जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. सरकार का अगला फोकस वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक के पूरे हिस्से पर रहेगा. इस काम को पूरा करने के लिए अगले दो से ढाई साल का समय लगने का अनुमान है.
सीवेज और नालों को साफ करना सरकार की प्राथमिकता
यमुना में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट व नालों के जरिए नदी में पहुंचने वाला गंदा पानी शामिल है. दिल्ली सरकार की कार्ययोजना में इन स्रोतों को नियंत्रित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसके तहत तीन प्रमुख नालों- नजफगढ़, सप्लीमेंट्री व शाहदरा ड्रेन के सीवेज को इंटरसेप्टर सीवर के जरिए रोककर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे पानी के उपचार के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की निगरानी व संचालन भी योजना का हिस्सा है.
दिल्ली सरकार की ओर से सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं. सितंबर 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक, करीब 2,990 करोड़ रुपये की लागत से 28 नए विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपी) लगाने के लिए काम शुरू किया गया है. मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने के लिए लगभग 1,090 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए गए हैं.
40 फीसदी घरों में सीवर कनेक्शन नहीं
यमुना की सफाई के प्रयासों के सामने एक बड़ी चुनौती दिल्ली के सभी घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ना है. सितंबर 2026 में दिल्ली जल बोर्ड के आकड़ों के अनुसार राजधानी के करीब 41.3 प्रतिशत घर अभी भी सीवर नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं. इनमें बड़ी संख्या अनधिकृत कॉलोनियों व झुग्गी बस्तियों की है. ऐसे में सीवर नेटवर्क का विस्तार व घरों से निकलने वाले गंदे पानी का उचित उपचार यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है. दिल्ली जल बोर्ड ने वर्ष 2028 तक सभी घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा हुआ है.
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52 किलोमीटर के हिस्से के पुनर्जीवन पर काम
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक पिछले 18 से 19 महीनों में दिल्ली में यमुना के करीब 52 किलोमीटर लंबे हिस्से के पुनर्जीवन की दिशा में काम आगे बढ़ा है. अगले चरण में वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक के हिस्से पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सरकार का अनुमान है कि इस काम को पूरा करने में अगले दो से ढाई साल का समय लगेगा. इस योजना में नदी के किनारों का विकास, प्राकृतिक परिवेश को बेहतर बनाना व यमुना को स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय शामिल है.
क्रूज सेवा के साथ यमुना के पुनर्जीवन का दावा
दिल्ली के सोनिया विहार में मंगलवार को नमो यमुना रिवर क्रूज सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने यमुना की करीब 60 प्रतिशत सफाई होने व बाकी 40 प्रतिशत काम जारी रहने की बात कही. दिल्ली सरकार के मंत्रियों का कहना है कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने, नालों के गंदे पानी को शोधित करने, सीवर नेटवर्क का विस्तार करने व नदी में स्वच्छ पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने पर काम किया जा रहा है.
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