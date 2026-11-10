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दिल्ली: यमुना में सफाई का 60 फीसदी काम पूरा, अगले ढाई साल में बाकी 40 फीसदी काम होगा पूरा; मंत्री कपिल मिश्रा का दावा

यमुना सफाई का 60 प्रतिशत काम पूरा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई और नदी के पुनर्जीवन को लेकर सरकार ने अपनी कार्ययोजना पर काम तेज करने का दावा किया है. दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को क्रूज के उद्घाटन के दौरान कहा कि यमुना की करीब 60 प्रतिशत सफाई हो चुकी है, जबकि शेष 40 प्रतिशत हिस्से की सफाई का काम जारी है. पिछले 18 से 19 महीनों में यमुना के दिल्ली से गुजरने वाले 52 किलोमीटर लंबे हिस्से के पुनर्जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. सरकार का अगला फोकस वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक के पूरे हिस्से पर रहेगा. इस काम को पूरा करने के लिए अगले दो से ढाई साल का समय लगने का अनुमान है.

सीवेज और नालों को साफ करना सरकार की प्राथमिकता