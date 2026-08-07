मौलाना साजिद रशीदी पर भड़के मंत्री कपिल देव, बोले- आगरा के पागलखाने भेज देना चाहिए
राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि शिवभक्त कांवड़ियों के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 6:20 PM IST
मुजफ्फरनगर/बागपत : कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के कथित आपत्तिजनक बयानों पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि शिवभक्त कांवड़ियों के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं बागपत में भी कांवड़ियों ने मौलाना के बयान का विरोध किया और माफी मांगने की बात कही.
मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उनकी सोच और मानसिकता पर सवाल उठते हैं. ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है और उन्हें आगरा के पागलखाने भेज देना चाहिए. ऐसे बयानों से समाज में वैमनस्य फैलता है. उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी ऐसे बयानों पर आपत्ति दर्ज कर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो समाज को खराब करने का काम करते हैं. इस समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ पाप के भागीदार बनाएंगे जो शिव भक्त कावड़ियों को अपशब्द बोल रहे हैं. आतंकी बोल रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए.
उन्होंने कहा, यह जो लोग हैं यह बयान नहीं दे रहे, समाज में विध्वंस पैदा करने का काम कर रहे हैं. समाज के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ऐसे लोगों पर स्वयं मुकदमा लिखवाकर प्रतिबंध लगाकर जेल में डलवाने का काम करें. आपत्ति दर्ज करने का काम करें, मुझे लगता है जब मुसलमान ही आपत्ति करेंगे तो इस तरह के बयान बाजों की कमी आएगी.
उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में माहौल खराब करने और वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं. प्रशासन से अपील है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर नजर रखी जाए और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
बागपत में भी विरोध : कांवड़ियों ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान की कड़ी निंदा की है. कांवड़ियों ने कहा, कांवड़ यात्रा करोड़ों शिवभक्तों की आस्था और श्रद्धा से जुड़ी धार्मिक यात्रा है. ऐसे में कांवड़ियों के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता.
सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिवभक्त अनुशासन और आस्था के साथ यात्रा पूरी करते हैं.
कांवड़ियों को आतंकवादी कहना करोड़ों शिवभक्तों का अपमान है. अगर उनमें हिम्मत है तो वे इतनी लंबी पैदल यात्रा करके दिखाएं. कांवड़ियों ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो उसके आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा और सभी शिवभक्तों को बदनाम करना उचित नहीं है.
कांवड़ियों आशीष गौतम, अरविंद, धर्मवीर, सुषमा आदि ने मांग की कि मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान पर स्पष्टीकरण दें और शिवभक्तों से माफी मांगें. दिल्ली के शिव भक्त मुकेश ठाकरान 12 ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक कर 11 हजार किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा कर बागपत जनपद पहुंचे. उन्होंने कहा, मौलाना को जुबान संभालकर बात करनी चाहिए. हमने कभी आजतक नशा नहीं किया, या तो सबूत दीजिए या चुप रहिए. कांवड़ियों पर कमेंट करना बेहद गलत है.
दरअसल, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रियों को आतंकी बताया है. उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में अधिकतर लोग सिर्फ नशे और उपद्रव के लिए जाते हैं. ये शिवभक्त नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं. फिलहाल उनके बयान का विरोध शुरू हो गया है.
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