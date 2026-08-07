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मौलाना साजिद रशीदी पर भड़के मंत्री कपिल देव, बोले- आगरा के पागलखाने भेज देना चाहिए

मौलाना साजिद रशीदी को मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दिया जवाब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर/बागपत : कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के कथित आपत्तिजनक बयानों पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि शिवभक्त कांवड़ियों के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं बागपत में भी कांवड़ियों ने मौलाना के बयान का विरोध किया और माफी मांगने की बात कही.

मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि उनकी सोच और मानसिकता पर सवाल उठते हैं. ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है और उन्हें आगरा के पागलखाने भेज देना चाहिए. ऐसे बयानों से समाज में वैमनस्य फैलता है. उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी ऐसे बयानों पर आपत्ति दर्ज कर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जताई नाराजगी. (Video Credit; ETV Bharat)

राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो समाज को खराब करने का काम करते हैं. इस समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ पाप के भागीदार बनाएंगे जो शिव भक्त कावड़ियों को अपशब्द बोल रहे हैं. आतंकी बोल रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, यह जो लोग हैं यह बयान नहीं दे रहे, समाज में विध्वंस पैदा करने का काम कर रहे हैं. समाज के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ऐसे लोगों पर स्वयं मुकदमा लिखवाकर प्रतिबंध लगाकर जेल में डलवाने का काम करें. आपत्ति दर्ज करने का काम करें, मुझे लगता है जब मुसलमान ही आपत्ति करेंगे तो इस तरह के बयान बाजों की कमी आएगी.

उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज में माहौल खराब करने और वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं. प्रशासन से अपील है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर नजर रखी जाए और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.