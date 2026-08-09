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राहुल गांधी पर मंत्री कपिल देव का तंज, बोले- आधा खून इटली का, भारत से प्यार नहीं, युवाओं को दे रहे लॉलीपॉप

राहुल गांधी पर मंत्री कपिल देव का तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )