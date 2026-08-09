ETV Bharat / state

राहुल गांधी पर मंत्री कपिल देव का तंज, बोले- आधा खून इटली का, भारत से प्यार नहीं, युवाओं को दे रहे लॉलीपॉप

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस ने वास्तव में युवाओं का दर्द समझा होता तो शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता.

राहुल गांधी पर मंत्री कपिल देव का तंज.
राहुल गांधी पर मंत्री कपिल देव का तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरनगर : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘जज्बा दौड़’ के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि यह अजीब दृश्य है कि करीब 60 साल तक देश की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस आज युवाओं के दर्द की बात कर रही है. उन 60 सालों में उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया अब उनसे संवाद कर रहे हैं.

कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी प्रयागराज में जनरेशन-जेड के युवाओं से संवाद कर रहे हैं और उन्हें उनकी संपत्ति उनके पास रहने तथा उनके दर्द को बांटने की बात कह रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस ने वास्तव में युवाओं का दर्द समझा होता तो देश के युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए इस तरह संघर्ष नहीं करना पड़ता.

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम पर उठाए सवाल. (Video Credit; ETV Bharat)

राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में युवाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई और उन्हें बेरोजगारी की ओर धकेला गया. उन्होंने राहुल गांधी के युवा संवाद को ‘लॉलीपॉप’ बताते हुए कहा कि केवल युवाओं के बीच जाकर उनके दर्द की बात करने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा.

कपिल देव ने कांग्रेस पर विभिन्न आंदोलनों और विवादित नारों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की एकता और अखंडता से जुड़े सवालों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने अनुच्छेद 370 और प्रधानमंत्री की मां को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मुद्दे का भी जिक्र किया. राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कपिल देव ने कहा कि उन्हें देश की मिट्टी, संस्कृति और किसान की वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी नहीं है.

उन्होंने राहुल गांधी के इटली से पारिवारिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अंदर आधा खून इटली का है इसी वजह से उन्हें भारत से प्यार नहीं है. वास्तविकता का पर्याप्त ज्ञान नहीं है. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी चाहे जितनी कोशिश कर लें, देश का नौजवान उनके बहकावे में आने वाला नहीं है.

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव को सीएम बनाने की मन्नत लेकर दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकले नीरज, गोला गोकर्णनाथ में चढ़ाएंगे गंगाजल

TAGGED:

MINISTER KAPIL DEV TAUNT RAHUL
RAHUL GANDHI PRAYAGRAJ PROGRAM
RAHUL GANDHI SAMVAD
मंत्री कपिल देव का राहुल पर टोंट
MUZAFFARNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.